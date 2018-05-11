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10:57 (мск), источник: Новая Кубань

В горах края в предстоящие выходные выпадет мокрый снег

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие два дня.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 77% 759 мм рт. ст. 2 м/с

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 11 мая в большинстве районов ожидаются кратковременные осадки, в горах — ливни. Ветер восточного и северо-восточного направлений с порывами до 12−17 м/с. Температура днем 14−19°С, по югу местами воздух прогреется до 22 °C, ночью отметки термометров опустятся до 8−13°С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, в Туапсинском районе во второй половине дня сильный дождь, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра. Температура ночью 7−12°С, днем 11−16°С, по югу побережья ночью 10−15°С, днем 17−22°С.

В Краснодаре днем +19°С, ночью +9°С. Как обещают синоптики, в субботу в краевой столице будет безоблачно, однако с воскресенья вновь начнутся дожди.

В предстоящие выходные в горах края ожидаются мокрый снег и заморозки до -2°С. В дневные и вечерние часы в отдельных пунктах прогнозируется сильный дождь с градом. Ветер усилится до 15 м/с. Температура ночью 10−15°С, днем 16−21°С, 12 мая на севере побережья ночью 5−10°С, днем 12−17°С.

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