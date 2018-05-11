В горах края в предстоящие выходные выпадет мокрый снег

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 11 мая в большинстве районов ожидаются кратковременные осадки, в горах — ливни. Ветер восточного и северо-восточного направлений с порывами до 12−17 м/с. Температура днем 14−19°С, по югу местами воздух прогреется до 22 °C, ночью отметки термометров опустятся до 8−13°С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, в Туапсинском районе во второй половине дня сильный дождь, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра. Температура ночью 7−12°С, днем 11−16°С, по югу побережья ночью 10−15°С, днем 17−22°С.

В Краснодаре днем +19°С, ночью +9°С. Как обещают синоптики, в субботу в краевой столице будет безоблачно, однако с воскресенья вновь начнутся дожди.