В горах края в предстоящие выходные выпадет мокрый снег
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие два дня.
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие два дня.
Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 11 мая в большинстве районов ожидаются кратковременные осадки, в горах — ливни. Ветер восточного и
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, в Туапсинском районе во второй половине дня сильный дождь, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра. Температура ночью 7−12°С, днем 11−16°С, по югу побережья ночью 10−15°С, днем 17−22°С.
В Краснодаре днем +19°С, ночью +9°С. Как обещают синоптики, в субботу в краевой столице будет безоблачно, однако с воскресенья вновь начнутся дожди.
В предстоящие выходные в горах края ожидаются мокрый снег и заморозки до -2°С. В дневные и вечерние часы в отдельных пунктах прогнозируется сильный дождь с градом. Ветер усилится до 15 м/с. Температура ночью 10−15°С, днем 16−21°С, 12 мая на севере побережья ночью 5−10°С, днем 12−17°С.