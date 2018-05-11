Илон Маск и кибергот: почему Граймс — отличная пара для миллиардера
Миллиардеру и основателю SpaceX Илону Маску повезло с новой подругой. Forbes Life нашел для этого пять причин.
Миллиардеру и основателю SpaceX Илону Маску повезло с новой подругой. Forbes Life нашел для этого пять причин.
7 мая на ежегодном балу института костюма музея Метрополитен Met Gala Илон Маск появился на красной ковровой дорожке в сопровождении певицы Граймс. Журналистам в тот вечер Маск подтвердил, что их совместный выход в свет можно считать свиданием. Более того, миллиардер даже принял участие в работе над платьем Клэр Буше (настоящее имя канадской исполнительницы) для вечера, темой которого стал католицизм.
Появление Граймс и Илона Маска отодвинуло на второй план даже распорядительницу Met Gala-2018 Рианну в ансамбле Maison Margiela, отсылающем к одеяниям папы римского. Пользователи интернета штурмовали поисковые системы, желая узнать имя «готической подружки Илона Маска». Меж тем в музыкальной индустрии псевдоним Клэр Буше гремит уже давно, критики от нее в восторге, модная общественность тоже.
Для тех, кто узнал о существовании Граймс только после прошедшего Met Gala, Forbes Life рассказывает, почему для Илона Маска она может стать достойной парой.
Канадка с украинскими корнями выпустила свой первый альбом Geidi Primes в 2010 году и получила на него немало хвалебных отзывов. Но настоящим прорывом для Граймс стала третья пластинка — Visions. В 2012 году альбом был номинирован на премию Polaris Music Prize, которая вручается канадским исполнителям, а песня «Oblivion» стала лучшим треком 2012 года по версии портала Pitchfork.
Закрепила успех четвертая пластинка Граймс Art Angels, которую журнал NME назвал лучшим альбомом 2015 года.
Граймс была музой креативного директора Louis Vuitton Николя Жескьера, снялась в рекламной кампании парфюма Stella McCartney, частенько появляется на вечеринках Chanel, а ее песни стоят на повторе в музыкальном проигрывателе Донателлы Версаче. В Versace же Граймс появилась в клипе на любимую песню Илона Маска — «Kill V. Maim».
Бунина, Толстого, Чехова и других русских классиков Клэр Буше изучала в университете. Да и
Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой.
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…».
Cудьбоносную пластинку Visions Граймс самостоятельна записала с помощью приложения GarageBand. Отметилась исполнительница и режиссурой собственных клипов. Главная гордость Граймс — совместное видео с Жанель Мон на песню «Venus Fly».
Судя по всему, у Граймс прекрасный характер. По крайней мере, критику в свой адрес певица принимает без обиды, а в своих поклонниках души не чает. Например, в 2014 году Граймс выпустила сингл «Go», который получил не самые лестные отзывы слушателей (справедливости ради стоит заметить, что песня была написана для Рианны). После шквала недовольных отзывов исполнительница принесла извинения словим поклонникам за то, что не оправдала их ожиданий, и полностью пересмотрела
А в 2015-м Граймс решила отблагодарить всех тех, кто пришел на ее концерты в рамках азиатского турне, и записала видео на