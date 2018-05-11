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19:06 (мск), источник: Forbes

Илон Маск и кибергот: почему Граймс — отличная пара для миллиардера

Миллиардеру и основателю SpaceX Илону Маску повезло с новой подругой. Forbes Life нашел для этого пять причин.

Источник: AP 2018

7 мая на ежегодном балу института костюма музея Метрополитен Met Gala Илон Маск появился на красной ковровой дорожке в сопровождении певицы Граймс. Журналистам в тот вечер Маск подтвердил, что их совместный выход в свет можно считать свиданием. Более того, миллиардер даже принял участие в работе над платьем Клэр Буше (настоящее имя канадской исполнительницы) для вечера, темой которого стал католицизм.

Появление Граймс и Илона Маска отодвинуло на второй план даже распорядительницу Met Gala-2018 Рианну в ансамбле Maison Margiela, отсылающем к одеяниям папы римского. Пользователи интернета штурмовали поисковые системы, желая узнать имя «готической подружки Илона Маска». Меж тем в музыкальной индустрии псевдоним Клэр Буше гремит уже давно, критики от нее в восторге, модная общественность тоже.

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А один 24-летний программист и вовсе создал расширение для браузера Chrome, которое автоматически заменяет любое упоминание Илона Маска на «бойфренд Граймс».

Для тех, кто узнал о существовании Граймс только после прошедшего Met Gala, Forbes Life рассказывает, почему для Илона Маска она может стать достойной парой.

Любимица музыкальных критиков

Канадка с украинскими корнями выпустила свой первый альбом Geidi Primes в 2010 году и получила на него немало хвалебных отзывов. Но настоящим прорывом для Граймс стала третья пластинка — Visions. В 2012 году альбом был номинирован на премию Polaris Music Prize, которая вручается канадским исполнителям, а песня «Oblivion» стала лучшим треком 2012 года по версии портала Pitchfork.

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Закрепила успех четвертая пластинка Граймс Art Angels, которую журнал NME назвал лучшим альбомом 2015 года.

Любимица модных брендов

Граймс была музой креативного директора Louis Vuitton Николя Жескьера, снялась в рекламной кампании парфюма Stella McCartney, частенько появляется на вечеринках Chanel, а ее песни стоят на повторе в музыкальном проигрывателе Донателлы Версаче. В Versace же Граймс появилась в клипе на любимую песню Илона Маска — «Kill V. Maim».

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Знаток русской литературы

Бунина, Толстого, Чехова и других русских классиков Клэр Буше изучала в университете. Да и бабушка-украинка, воспитывая внучку, нередко общалась с ней на русском языке. Поэтому Клэр в полной мере смогла оценить и полюбить русскую поэзию, а на обложку альбома Visions она вынесла строки Анны Ахматовой:

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой.
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…».

Мастер на все руки

Cудьбоносную пластинку Visions Граймс самостоятельна записала с помощью приложения GarageBand. Отметилась исполнительница и режиссурой собственных клипов. Главная гордость Граймс — совместное видео с Жанель Мон на песню «Venus Fly».

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Идеальный имидж

Судя по всему, у Граймс прекрасный характер. По крайней мере, критику в свой адрес певица принимает без обиды, а в своих поклонниках души не чает. Например, в 2014 году Граймс выпустила сингл «Go», который получил не самые лестные отзывы слушателей (справедливости ради стоит заметить, что песня была написана для Рианны). После шквала недовольных отзывов исполнительница принесла извинения словим поклонникам за то, что не оправдала их ожиданий, и полностью пересмотрела трек-лист грядущего альбома.

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А в 2015-м Граймс решила отблагодарить всех тех, кто пришел на ее концерты в рамках азиатского турне, и записала видео на демо-версию песни «REALiTi», которую не планировала включать в новый альбом. И снова ошиблась: на YouTube клип собрал более 21 млн просмотров, а положительная реакция пользователей видеохостинга заставила Граймс передумать. В итоге новая версия «REALiTi» появилась на Art Angels.

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