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13:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе проезд на ул. Горького закрыли шлагбаумом

Парковка машин запрещена на полтора года.

В Симферополе заезд на один из участков улицы Горького (от ул. Жуковского до ул. Пушкина) закрыли шлагбаумом. Установили его в связи со строительством нового здания театра кукол, так как во время подвоза стройматериалов, припаркованные там автомобили сильно мешают.

— Движение и парковка на участке улицы Горького ограничена до 1 января 2020 года, — уточнили в администрации крымской столицы. — Оставленные рядом со стройкой машины будет эвакуировать.

Проезд разрешен только для транспорта аварийных, специальных и коммунальных служб, а также для местных жителей, если есть документ, подтверждающий место прописки. Доставка продуктов в ближайшие магазины и кафе — с 6.00 до 8.00, и с 18.00 до 20.00.

Напомним, в Симферополе 4 апреля официально приступили к строительству нового здания Театра кукол. Находиться оно будет на прежнем месте, на улице Горького, 9, но выглядеть грандиознее. Это будет пятиэтажное здание, построенное в стиле ампир.

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