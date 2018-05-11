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11:08 (мск), источник: Фонтанка

Участок Вознесенского в центре Петербурга станет односторонним

Схема движения транспорта изменится в центре Петербурга около Исаакиевского собора. С 13 мая участок Вознесенского проспекта от Малой Морской до Большой Морской улицы станет односторонним в направлении Большой Морской (реки Мойка), сообщает КРТИ.

Источник: Фонтанка

СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» разработало и согласовало эти изменения в рамках реконструкции светофорного объекта по адресу: Малая Морская улица — Вознесенский проспект.

Соответствующие дорожные знаки и разметку установят и нанесут в ночь на 13 мая. Разметку с использованием износостойких термопластичных материалов выполнит в рамках госконтракта ООО «Роуд Лайф».

Напомним, в конце апреля компания «Роуд Лайф» Максима Лапина стала одним из трёх победителей аукционов на обновление и нанесение дорожной разметки в Петербурге. Компания будет работать в Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом и Кронштадтском районах, цена контракта составляет 144 миллиона рублей. ООО «Роуд Лайф» является постоянным подрядчиком Дирекции по организации дорожного движения, в прошлом году ему достался похожий лот почти такой же стоимости.

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