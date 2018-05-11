К ЧМ-2018 в Волгограде появится виртуальный Лев Яшин
Во время проведения мундиаля в Волгограде можно будет встретить Льва Яшина. Нет, вы не ослышались! Просто речь идет о виртуальном двойнике именитого футболиста.
Во время проведения мундиаля в Волгограде можно будет встретить Льва Яшина. Нет, вы не ослышались! Просто речь идет о виртуальном двойнике именитого футболиста.
Цифровые 3D-копии легендарного голкипера появятся у всех стадионов, принимающих мундиаль. Об этом «КП-Волгоград» узнала на портале мэра Москвы.
Поймать Льва Яшина можно будет во всех городах, где пройдет ЧМ-2018 с помощью приложения на смартфоне Histars. На место его нахождения укажет стрелка компаса.
— Цифрового Яшина смогут увидеть те, которые приблизятся к месту локации на расстояние до 50 метров. Чтобы сфотографироваться с двойником, его надо поймать на экране мобильного телефона. После этого фигуру можно поворачивать на 360 градусов и перемещать, приближать и удалять, выбирая нужный ракурс для фото, — поясняют в столичном Департаменте информационных технологий. — Для снимков можно выбрать одну из виртуальных фигур футболиста. Первый виртуальный Яшин стоит с мячом в руке, а второй придерживает козырек своей черной кепки. Именно в этом головном уборе футболист выходил на поле.