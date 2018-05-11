К ЧМ-2018 в Волгограде появится виртуальный Лев Яшин

— Цифрового Яшина смогут увидеть те, которые приблизятся к месту локации на расстояние до 50 метров. Чтобы сфотографироваться с двойником, его надо поймать на экране мобильного телефона. После этого фигуру можно поворачивать на 360 градусов и перемещать, приближать и удалять, выбирая нужный ракурс для фото, — поясняют в столичном Департаменте информационных технологий. — Для снимков можно выбрать одну из виртуальных фигур футболиста. Первый виртуальный Яшин стоит с мячом в руке, а второй придерживает козырек своей черной кепки. Именно в этом головном уборе футболист выходил на поле.