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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

К ЧМ-2018 в Волгограде появится виртуальный Лев Яшин

Во время проведения мундиаля в Волгограде можно будет встретить Льва Яшина. Нет, вы не ослышались! Просто речь идет о виртуальном двойнике именитого футболиста.

Цифровые 3D-копии легендарного голкипера появятся у всех стадионов, принимающих мундиаль. Об этом «КП-Волгоград» узнала на портале мэра Москвы.

Поймать Льва Яшина можно будет во всех городах, где пройдет ЧМ-2018 с помощью приложения на смартфоне Histars. На место его нахождения укажет стрелка компаса.

— Цифрового Яшина смогут увидеть те, которые приблизятся к месту локации на расстояние до 50 метров. Чтобы сфотографироваться с двойником, его надо поймать на экране мобильного телефона. После этого фигуру можно поворачивать на 360 градусов и перемещать, приближать и удалять, выбирая нужный ракурс для фото, — поясняют в столичном Департаменте информационных технологий. — Для снимков можно выбрать одну из виртуальных фигур футболиста. Первый виртуальный Яшин стоит с мячом в руке, а второй придерживает козырек своей черной кепки. Именно в этом головном уборе футболист выходил на поле.

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