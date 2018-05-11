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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Автобусы № 47 в Самаре продлили до Юнгородка

Первый автобус от остановки «Юнгородок» будет отходить 5:09, а последний в 19:05.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре продлили муниципальный маршрут автобуса № 47. С пятницы, 11 мая, общественный транспорт будет ходить не до станции метро «Кировская», а до остановки «Юнгородок». Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

— Обращаем внимание пассажиров на то, что начало движения от остановки «Юнгородок» — в 05:09, окончание движения — 19:50; интервал движения составляет от 7 до 15 минут, — говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник, сейчас в администрации решают вопрос с коммерческими маршрутками № 47.

Напомним, что недавно жители пожаловались, что с улиц города исчезли коммерческие автобусы, следовавшие по 47 маршруту с конечной на «Юнгородке». При этом автобусы муниципального маршрута № 47 не доезжали до Юнгородка, а разворачивались около Кировского рынка. Однако пострадали не только жители окрестных домов, но и заводчане. Работникам «Авиакора» и «Прогресса» приходилось добираться до работы с пересадками.

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