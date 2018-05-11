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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Малобродского перестали пристегивать наручниками к кровати в больнице

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил ТАСС, что бывшего генерального директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, находящегося в кардиореанимационном отделении 20-й больницы Москвы, перестали пристегивать наручниками к кровати.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Федотова, он связался с начальником ГУ МВД по Москве Олегом Барановым, чтобы решить этот вопрос.

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О том, что конвой пристегнул Алексея Малобродского наручниками к больничной кровати, обратили внимание члены общественной наблюдательной комиссии Москвы. Вчера господин Малобродский попал в отделение кардиологии после того, как ему стало плохо на заседании Басманного суда, вернувшего следствию ходатайство о его переводе из СИЗО под домашний арест.

Алексею Малобродскому и другим фигурантам дела «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебреникова, инкриминируется хищение 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Все фигуранты, кроме господина Малобродского, находятся под домашним арестом.

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