Малобродского перестали пристегивать наручниками к кровати в больнице

По словам господина Федотова, он связался с начальником ГУ МВД по Москве Олегом Барановым, чтобы решить этот вопрос.
О том, что конвой пристегнул Алексея Малобродского наручниками к больничной кровати, обратили внимание члены общественной наблюдательной комиссии Москвы. Вчера господин Малобродский попал в отделение кардиологии после того, как ему стало плохо на заседании Басманного суда, вернувшего следствию ходатайство о его переводе из СИЗО под домашний арест.
Алексею Малобродскому и другим фигурантам дела «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебреникова, инкриминируется хищение 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Все фигуранты, кроме господина Малобродского, находятся под домашним арестом.