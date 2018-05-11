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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске посреди перекрестка у речвокзала поставили бордюры

Так обозначили островок безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске посреди перекрестка у речвокзала поставили бордюры. Первыми об этом «Комсомольской правде"-Красноярск сообщили читатели.

«Это что-то новенькое!» — удивлялись пешеходы, а еще больше, автомобилисты, проезжающие этот участок каждый день.

Как пояснили в городской администрации, бордюрами в этом месте обозначили островок безопасности.

Раньше этот участок отводился для разворота автобусов. Но постепенно из него сделали парковку. Стоящие автомобили загораживали обзор, из-за этого часто случались аварии.

Теперь, в хоре ремонта Парижской Коммуны, организацию движения здесь решили упорядочить. В том числе, разделили потоки транспорта, и выделили бордюрами островок безопасности для пешеходов.

Власти надеются, что теперь ДТП на этом участке станет меньше.

Сам же ремонт Парижской коммуны должны завершить к концу июня.

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