В Красноярске посреди перекрестка у речвокзала поставили бордюры
Так обозначили островок безопасности.
Так обозначили островок безопасности.
В Красноярске посреди перекрестка у речвокзала поставили бордюры. Первыми об этом «Комсомольской правде"-Красноярск сообщили читатели.
«Это
Как пояснили в городской администрации, бордюрами в этом месте обозначили островок безопасности.
Теперь, в хоре ремонта Парижской Коммуны, организацию движения здесь решили упорядочить. В том числе, разделили потоки транспорта, и выделили бордюрами островок безопасности для пешеходов.
Власти надеются, что теперь ДТП на этом участке станет меньше.
Сам же ремонт Парижской коммуны должны завершить к концу июня.