Источник: Комсомольская правда

В Красноярске посреди перекрестка у речвокзала поставили бордюры. Первыми об этом «Комсомольской правде"-Красноярск сообщили читатели.

«Это что-то новенькое!» — удивлялись пешеходы, а еще больше, автомобилисты, проезжающие этот участок каждый день.

Как пояснили в городской администрации, бордюрами в этом месте обозначили островок безопасности.

Раньше этот участок отводился для разворота автобусов. Но постепенно из него сделали парковку. Стоящие автомобили загораживали обзор, из-за этого часто случались аварии.

Теперь, в хоре ремонта Парижской Коммуны, организацию движения здесь решили упорядочить. В том числе, разделили потоки транспорта, и выделили бордюрами островок безопасности для пешеходов.

Власти надеются, что теперь ДТП на этом участке станет меньше.