Дожди будут идти в Омске всю неделю

Так, в предстоящие выходные, 12 и 13 мая, погода в регионе не будет баловать жителей. Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют на эти дни холодную погоду с дождем, а в отдельных районах и с мокрым снегом. В эти дни также ожидается порывистый ветер.