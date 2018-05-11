Дожди будут идти в Омске всю неделю
Синоптики омского Гидрометцентра не прогнозируют значительных перемен в погоде в ближайшие семь дней.
Синоптики омского Гидрометцентра не прогнозируют значительных перемен в погоде в ближайшие семь дней.
Так, в предстоящие выходные, 12 и 13 мая, погода в регионе не будет баловать жителей. Специалисты
В последующие дни, вплоть до 18 мая, погода тоже будет неустойчивой.
«Преобладающая температура ночью +2…+7°, при прояснении до -3°, днем +13…+18, по северу +7…+12°», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.
В эти дни, по данным синоптиков, снова ожидаются осадки разной интенсивности, а температура воздуха будет контрастной.