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11:27 (мск), источник: СуперОмск

Дожди будут идти в Омске всю неделю

Синоптики омского Гидрометцентра не прогнозируют значительных перемен в погоде в ближайшие семь дней.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 77% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Так, в предстоящие выходные, 12 и 13 мая, погода в регионе не будет баловать жителей. Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют на эти дни холодную погоду с дождем, а в отдельных районах и с мокрым снегом. В эти дни также ожидается порывистый ветер.

В последующие дни, вплоть до 18 мая, погода тоже будет неустойчивой.

«Преобладающая температура ночью +2…+7°, при прояснении до -3°, днем +13…+18, по северу +7…+12°», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.

В эти дни, по данным синоптиков, снова ожидаются осадки разной интенсивности, а температура воздуха будет контрастной.

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