На улице Селезнева в Краснодаре запретят остановку транспорта

«Ограничительные меры применяются для обеих сторон участка улицы для исключения стоянки транспорта на проезжей части и создания помех другим участникам дорожного движения. Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать ПДД», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.