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11:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Россельхознадзор уничтожил 11 т сала в Воронежской области

Товар нелегально ввезли из Украины.

Представители регуправления Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям и ОМВД России по Россошанскому району нашли около 11 т сала и три мешка с семенами (75 кг) в кузове грузового автомобиля. На мешках были маркировки на украинском языке, сообщила пресс-служба регуправления Россельхознадзора в пятницу, 11 мая.

По словам владельца продукции, товар незаконно ввезли с Украины. Продукт уничтожили на ОАО «Ветсанутильзавод “Гремяченский”».

В отношении владельца продукции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Мужчина заплатит до 5 тыс. рублей штрафа.

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