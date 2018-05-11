Россельхознадзор уничтожил 11 т сала в Воронежской области
Товар нелегально ввезли из Украины.
Товар нелегально ввезли из Украины.
Представители регуправления Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям и ОМВД России по Россошанскому району нашли около 11 т сала и три мешка с семенами (75 кг) в кузове грузового автомобиля. На мешках были маркировки на украинском языке, сообщила
По словам владельца продукции, товар незаконно ввезли с Украины. Продукт уничтожили на ОАО «Ветсанутильзавод “Гремяченский”».
В отношении владельца продукции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других