Россельхознадзор уничтожил 11 т сала в Воронежской области

Представители регуправления Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям и ОМВД России по Россошанскому району нашли около 11 т сала и три мешка с семенами (75 кг) в кузове грузового автомобиля. На мешках были маркировки на украинском языке, сообщила пресс-служба регуправления Россельхознадзора в пятницу, 11 мая.