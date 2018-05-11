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15:57 (мск), источник: Популярная механика

Чем опасен самый острый в мире перец?

Некоторые особо острые сорта перца могут не только принести острые ощущения, но и нанести серьезный вред здоровью, не только прожигая дырки в пищеварительных путях, но и надолго затрудняя кровоснабжение мозга.

Источник: Популярная механика

Американские медики опубликовали в журнале BMJ отчет о редком клиническом случае. Совершенно здоровый 34-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на боль в голове и шее. Неврологические тесты ничего не дали, зато КТ показало нарушение кровообращения в мозге: несколько артерий оказались уже, чем обычно. Диагноз звучал так: обратимый церебральный вазокострикторный синдром. Такую реакцию сосудов обычно дают медицинские препараты и рекреационные стимуляторы, но в этом случае дело было не в них, а в перце чили сорта Carolina Reaper, самого острого в мире.

За несколько дней до обращения в больницу мужчина участвовал в соревновании по скоростному поеданию этого острого овоща. Сосуды пациента оставались суженными в течение пяти недель, но могло быть и хуже: острый перец в состоянии, например, прожечь в пищеводе дыру — такой случай был описан в 2016 году.

Остроту пищевых продуктов сравнивают по шкале Сковилла; в ней и желтый, и красный перец сорта Carolina Reaper занимают ту же строчку, что и перцовые баллончики. Острый вкус дает присутствие капсаицина; по его содержанию и оценивается (в коээфициенте Scoville) острота. Для чистого капсаицина значение коэффициента — 16 миллионов, для перца Carolina Reaper — от 2 до 5,5 млн, для соуса табаско — от 2,5 до 5 тысяч.

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