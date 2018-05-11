В будущем аквапарке на Взлетке появится серфинг-клуб

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Архитектор из Латвии Евгений Геджус рассказал, каким будет аквапарк около «Арены. Север» в Красноярске.

Напомним, к 2020 году компания «Термит» построит на Взлетке аквапарк. Стоимость проекта — почти миллиард рублей. Площадь парка составит 30 тысяч «квадратов», вместимость — около трех тысяч человек.

Красноярцы в течение месяца голосовали за понравившиеся проекты. Выиграл вариант под названием «Сибирская линия» от латвийско-английского общества Aqua Fun Project Group,

«Проект необычный, он выделялся из всех предложенных архитектурных решений. Во внутрь объекта мы заложили мощный функционал. Внутри будет водная зона с “кучей” больших и маленьких горок. Планируется и более спокойная зона с волновым бассейном и медленной рекой», — сказал Евгений Геджус.

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Изюминкой аквапарка станет серфинг-клуб. На площадке будут проводиться соревнования, показательные выступления профессионалов, а также ночные вечеринки. Запланирована и летняя зона с открытыми бассейнами.

«Мы спроектировали десятки таких аквапарков. Работаем не только в России. Строились в Азербайджане, Грузии, Украине, Латвии, Эстонии, Англии и так далее», — сказал Евгений Геджус.