В будущем аквапарке на Взлетке появится серфинг-клуб
Архитектор из Латвии подробно рассказал о проекте.
Архитектор из Латвии подробно рассказал о проекте.
Архитектор из Латвии Евгений Геджус рассказал, каким будет аквапарк около «Арены. Север» в Красноярске.
Напомним, к 2020 году компания «Термит» построит на Взлетке аквапарк. Стоимость проекта — почти миллиард рублей. Площадь парка составит 30 тысяч «квадратов», вместимость — около трех тысяч человек.
Красноярцы в течение месяца голосовали за понравившиеся проекты. Выиграл вариант под названием «Сибирская линия» от
«Проект необычный, он выделялся из всех предложенных архитектурных решений. Во внутрь объекта мы заложили мощный функционал. Внутри будет водная зона с “кучей” больших и маленьких горок. Планируется и более спокойная зона с волновым бассейном и медленной рекой», — сказал Евгений Геджус.
Изюминкой аквапарка станет
«Мы спроектировали десятки таких аквапарков. Работаем не только в России. Строились в Азербайджане, Грузии, Украине, Латвии, Эстонии, Англии и так далее», — сказал Евгений Геджус.
Архитектор добавил, что красноярский аквапарк будет отличаться от новосибирского, только не размерами, а аттракционами. Чтобы гости из соседнего региона тоже могли посетить это место.