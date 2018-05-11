Новые плацкартные вагоны будут доставлять красноярских пассажиров к Черноморскому побережью

Источник: Агентство «Москва»

Новые вагоны пополнили парк Енисейского филиала АО «ФПК» — перевозчика пассажиров КрасЖД в дальнем сообщении — в преддверии летнего сезона 2018 года. Первая партия из 20 единиц подвижного состава поступила на дорогу в феврале текущего года, вторая — в апреле. В настоящий момент все они прошли техническую подготовку и уже отправлены в рейсы.

Напомним, новые плацкартные вагоны оснащены всеми необходимыми для современного человека удобствами. В них установлены системы климат-контроля, поддерживающие постоянную комфортную температуру воздуха. Каждое плацкартное место оборудовано USB-портом для зарядки мобильных телефонов и планшетов, а также розеткой на 220 вольт. В вагонах предусмотрены биотуалеты и пожарная сигнализация, а благодаря применению современных технологий и материалов снижен уровень шума и вибрации во время движения.

«Плацкартные вагоны всегда были и остаются востребованными в Сибири, они перевозят более 70% всех пассажиров, отправляющихся в путешествие с вокзалов Красноярской магистрали. Учитывая отдаленность Красноярского края и Хакасии, чтобы пассажиры в пути следования не чувствовали дискомфорта из-за смены климатических поясов, поезда южных направлений с этого года оснащаются исключительно вагонами последних годов постройки, с кондиционерами и биотуалетами», — говорит начальник Енисейского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Евгений Елистратов.

Напомним также, что для удобства пассажиров периодичность курсирования поездов, следующих на курорты Северного Кавказа, к началу сезона летних пассажирских перевозок поэтапно увеличивается. Так, поезд № 127/128 сообщением Красноярск — Адлер — Красноярск в мае отправляется из Красноярска три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресениям (в зимний период было дважды в неделю). С 22 мая поезд будет совершать четыре рейса в неделю (вторник, среда, пятница, воскресение).

Увеличивается и частота курсирования поезда № 129/130 сообщением Красноярск — Анапа — Красноярск. В течение всего летнего периода он будет отправляться из Красноярска по понедельникам, четвергам и субботам.

Таким образом, в летние месяцы уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно будет в любой день недели.