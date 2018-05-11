На ВСЖД 14 по 27 мая изменяется расписание нескольких пассажирских поездов
С 14 по 27 мая 2018 года изменяется расписание следования пассажирских поездов на участке от ст. Шуба до ст.
С 14 по 27 мая 2018 года изменяется расписание следования пассажирских поездов на участке от ст. Шуба до ст.
С 14 по 27 мая 2018 года изменяется расписание следования пассажирских поездов на участке от ст. Шуба до ст.
Несколько поездов дальнего следования будут прибывать на станции раньше действующего расписания в интервале от 1 до 39 минут, другие, напротив, будут следовать с задержками от 1 до 60 минут.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».