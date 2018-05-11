Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

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«До сих пор у нас не было никаких намеков на то, что опиаты действуют на мозг иначе, чем эндорфины. Поэтому было крайне сложно понять, почему наркоманы всегда говорят, что героин и прочие наркотики вызывают гораздо более сильное удовольствие, чем что-либо еще в жизни. Те различия, которые мы открыли, могут объяснять это», — заявил Марк фон Застров (Mark von Zastrow) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

Морфий, героин и другие опиаты похожи по структуре на молекулы эндорфинов — природных гормонов, играющих ключевую роль в работе «центра удовольствия» в мозге человека.

Когда опиаты попадают в организм, они взаимодействуют с теми же нейронами, что и эндорфины, вызывая мощнейший прилив удовольствия.

Как рассказывает фон Застров, все это мешало наркологам создать вакцину от героина, «натравливающую» иммунитет на молекулы наркотика, или лекарство, которое блокировало бы его воздействие на нейроны. По сути, все современные препараты, позволяющие «откачивать» наркоманов, блокируют работу всех опиодных рецепторов, что дает множество неприятных побочных эффектов.

Схожая структура и действие молекул наркотика и эндорфинов, по словам ученого, порождает закономерный вопрос — почему эндорфины не вызывают зависимости и ломки, как героин, фентанил и другие опиаты?

Фон Застров и его коллеги нашли ответ на этот вопрос, создав светящуюся белковую молекулу — своеобразный биосенсор, который помог проследить, что происходит в нервной клетке после того, как она поглотит молекулу опиатов или эндорфинов.

Эта молекула, как объясняет нарколог, присоединялась только к включенным опиатным рецепторам, что позволяло отслеживать, как менялась работа клетки и какие белки включались в ответ на сигнал.

Оказалось, что эндорфины и опиаты вызывают в клетке совершенно разные реакции, хотя с рецепторами на ее поверхности они взаимодействуют примерно одинаково.

В частности, опиаты воздействуют на аппарат Гольджи, главную «фабрику белков» клетки, тогда как эндорфины этого не делают.

Что интересно, аппарат Гольджи реагирует на наркотики практически мгновенно, через 10−20 секунд после введения, тогда как эндорфины выходят на пик работы через несколько минут. Мгновенный характер действия давно считается характерной чертой опиатов, связанной с формированием зависимости.