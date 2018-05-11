В дни чемпионата мира по футболу в Казани пройдет более 90 культурных мероприятий

Источник: Город Казань.KZN.RU

Рассказывая о мероприятиях, которые планируется проводить в течение месяца для жителей, гостей города, болельщиков и участников чемпионата мира по футболу, заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» отметила, что на сегодняшний день план мероприятий уже утвержден Правительством РФ. Однако он охватывает далеко не все мероприятия — помимо Министерства, мероприятия также будет проводить Дирекция спортивных и социальных проектов — к примеру, Фестиваль болельщиков на территории Центра семьи «Казан».

В целом культурная программа будет включать порядка 90 специально организованных мероприятий. «Для нас очень важно охватить все направления культуры, потому что искусство — вещь субъективная, всем нравится что-то свое. Мы хотим максимально рассредоточить внимание по разным жанрам, стилям и направлениям — балет, опера, альтернативная татарская музыка и так далее. Мы очень вдохновлены, потому что сейчас идет очень мощный творческий процесс, постоянные мозговые атаки — что и как лучше всего провести», — поделилась впечатлениями Э. Камалова.

На сегодняшний день на период мундиаля уже подготовлено 30 специально поставленных концертных программ, в том числе 7 музыкальных фестивалей, 2 из которых пройдут на фестивале болельщиков.

В это время будет поставлено 33 спектакля в четырех ведущих театрах Казани: Камаловском, Качаловском, оперном и театре им. Тинчурина. С 11 июня по 5 июля на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля пройдет Международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». В период проведения в Казани чемпионата мира по футболу театр познакомит гостей столицы с лучшими постановками репертуара, участие в которых примут солисты Шаляпинского и Нуриевского фестивалей.

Музеи Казани подготовили 10 новых выставочных проектов, также они будут экспонировать постоянные выставки. Музей изобразительных искусств, Национальный музей РТ и Государственный музей-заповедник Казанский Кремль познакомят гостей города с фондовыми экспозициями и представят необычные новинки. Так, к примеру, музей Пушечного двора на территории Казанского Кремля представит экспозицию «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса», а в манеже совместно с этнографическим музеем будет организована выставка «Традиционная культура России и Великий шелковый путь». Музей изобразительных искусств РТ приглашает на выставки «Золотой фонд изобразительного искусства Татарстана», «После оттепели. Искусство 1970−80 годов». Посетители смогут также увидеть работы Хариса Якупова, Баки Урманче и Ильдара Зарипова. Кроме того открывается обновленный музей Е. А. Боратынского, музей М. Горького и Шаляпина, дом-музей В. И. Ленина.

Отметим, что основное здание Государственного музея изобразительных искусств закрыто на ремонт, поэтому выставки будут проходить в художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. В Национальном музее РТ будет расширена экспозиция, посвященная истории Татарстана.

В этом году впервые пройдет необычное событие, которое, к слову, проводится во всех городах, принимающих чемпионат — 25 июня состоится «Футбольная ночь в музее». На сегодняшний день еще составляется программа мероприятий, но уже известно, что посетителей музеев столицы Татарстана в эту ночь ждут квесты, флешмобы, викторины, спортивные экспозиции.

Дом дружбы народов Татарстана организует фотовыставку о футболе, где можно будет увидеть молодежь разных национальностей, которые принимают участие в спортивных мероприятиях. Там же будут работать носители традиций лоскутного шитья, желающие смогут заказать атрибутику в этой технике.

Под эгидой ЮНЕСКО пройдет Музейная регата-2018 «Навстречу чемпионату мира по футболу». Участники регаты будут через Волгу заходить в Казанский Кремль, Свияжск и Булгар.

Также в период чемпионата в городе проведут 12 кинопоказов под открытым небом: в Горкинско-Ометьевском лесу и парке им. Горького. Кроме того, планируется организовать показы в парке «Черное озеро». Жители и гости Казани увидят фильмы, связанные с футболом, работы татарстанских, российских и мировых режиссеров. Кроме самих киносеансов посетителей также ждут развлекательные мероприятия и спортивные игры.

Особенно насыщенной будет концертная программа, которая включает в себя несколько крупных фестивалей. Так, ежегодный музыкальный фестиваль им. С. Рахманинова «Белая сирень» соберет выдающихся, заслуженных исполнителей, среди которых Дмитрий Маслеев, который в прошлом году стал лауреатом Международного конкурса им. Чайковского, Екатерина Мечетина, Денис Мацуев и многие другие.

В государственной филармонии им. Г. Тукая пройдут 2 крупных фестиваля: «Все флаги в гости едут к нам» и «Цветущий Татарстан», которые охватят все музыкальные направления — от классики до джаза и эстрадной музыки. Не менее масштабным станет 7-й Международный фестиваль духовной музыки «Музыка веры», который пройдет на Пушечном дворе Казанского Кремля.

18 июня в сквере им. Лобачевского пройдет библиотечный фестиваль, на котором казанцы смогут посетить выставочную зону, книжную зону, взять книги даром и присоединиться к обмену книгами.