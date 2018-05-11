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12:43 (мск), источник: СуперОмск

В районе Омской области, где рубят леса, засекли пылевой смерч

Пользователи соцсетей рассказали о пыльном смерче, который случился в городе Тара в Омской области.

Сообщается, что от пыльного вихря, пронесшегося по Таре, никто не пострадал, однако очевидцы уверены, что трагедия была вполне возможна.

«Этот вихрь, крутясь, перелетел через наш дом, и стал крутится у соседнего дома. Как только растворилась вся пыль, с неба посыпались мелкие кусочки полиэтиленовой плёнки… А ещё странно было видеть, как через эти кусочки плёнки, просто в панике, удирали три черные птицы. Вихрь закончился в проводах, отключился свет», — рассказала Ольга Трифонова в паблике «Подслушано в Таре».

Комментаторы также рассказали, что после непродолжительного пыльного смерча в их домах отключили свет на 40 минут.

Отметим, что Тарский район Омской области в последнее время стал объектом внимания из-за действий «черных лесорубов». Вырубки лесов в этом районе Омской области уже могли повлиять на изменения климата.

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