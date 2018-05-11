В районе Омской области, где рубят леса, засекли пылевой смерч

Сообщается, что от пыльного вихря, пронесшегося по Таре, никто не пострадал, однако очевидцы уверены, что трагедия была вполне возможна.

«Этот вихрь, крутясь, перелетел через наш дом, и стал крутится у соседнего дома. Как только растворилась вся пыль, с неба посыпались мелкие кусочки полиэтиленовой плёнки… А ещё странно было видеть, как через эти кусочки плёнки, просто в панике, удирали три черные птицы. Вихрь закончился в проводах, отключился свет», — рассказала Ольга Трифонова в паблике «Подслушано в Таре».

Комментаторы также рассказали, что после непродолжительного пыльного смерча в их домах отключили свет на 40 минут.