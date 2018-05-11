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12:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии выступили за введение пятидневной учебной недели в школах

Соответствующее обращение уже направлено в Министерство образования России.

Жители республик Башкортостан, Татарстан и Бурятии предложили ввести пятидневную неделю в школах.

Как сообщает портал Ufacitynews.ru, организаторы обращения связывают это с обязательным изучением родного языка и предлагают сделать обучение по субботам добровольным и ориентированным на родной язык, культуру и историю. Например, в русскоязычных регионах в субботу можно проводить углубленное изучение предметов, укрепляющих дружбу народов.

Жители регионов убеждены, что изучение родного языка «из-под палки провоцирует большой отток русскоязычного населения из республик». Если язык не изучать с детства и не общаться на нем внутри семьи, изучение его становится попросту бесполезным.

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