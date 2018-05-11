Жители Башкирии выступили за введение пятидневной учебной недели в школах
Соответствующее обращение уже направлено в Министерство образования России.
Соответствующее обращение уже направлено в Министерство образования России.
Жители республик Башкортостан, Татарстан и Бурятии предложили ввести пятидневную неделю в школах.
Как сообщает портал Ufacitynews.ru, организаторы обращения связывают это с обязательным изучением родного языка и предлагают сделать обучение по субботам добровольным и ориентированным на родной язык, культуру и историю. Например, в русскоязычных регионах в субботу можно проводить углубленное изучение предметов, укрепляющих дружбу народов.
Жители регионов убеждены, что изучение родного языка «из-под палки провоцирует большой отток русскоязычного населения из республик». Если язык не изучать с детства и не общаться на нем внутри семьи, изучение его становится попросту бесполезным.
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