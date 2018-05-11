Жители Башкирии выступили за введение пятидневной учебной недели в школах

Как сообщает портал Ufacitynews.ru, организаторы обращения связывают это с обязательным изучением родного языка и предлагают сделать обучение по субботам добровольным и ориентированным на родной язык, культуру и историю. Например, в русскоязычных регионах в субботу можно проводить углубленное изучение предметов, укрепляющих дружбу народов.