Источник: Комсомольская правда

Чем ближе лето, тем актуальней график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге в 2018. Каждое лето петербуржцы готовятся к тому, что придется доставать тазики и кипятить воду в кастрюльках. Каждый год в городе проверяют теплосети и отключают в домах горячую воду. Вчера, 10 мая, в Петербурге приступили к проведению гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПБ».

— Первое тестирование тепловых сетей на плотность и прочность пройдет в зоне групповых котельных Приморского и Всеволожского районов. 11 мая испытания пройдут от котельных Колпинского, Пушкинского и Приморского районов, — рассказали в ГУП «ТЭК СПБ».

График отключения горячей воды в каждом доме города будет свой. Информацию о том, когда в вашей квартире нельзя будет посидеть в ванной, можно узнать на официальном сайте предприятия. Нужно только ввести в поле поиска свой район, улицу и номер дома.

Профилактические работы будет проводить не только ГУП «ТЭК СПБ», но и другие теплоснабжающие предприятия города. Так, если ваш дом находится в зоне обслуживания АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», информацию об отключениях горячей воды можно также посмотреть на их сайте. Свой график предоставил для горожан и ООО «Петербургтеплоэнерго» — он разбит по районам.

— В 2018 году планируется реконструировать 57,5 километра тепловых сетей и провести 30 испытаний на плотность и прочность, а также выполнить внутритрубную диагностику теплотрасс, — сообщают в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».