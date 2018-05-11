График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге в 2018
Теплоснабжающие предприятия города переходят на летний режим работы и уже появился график отключения горячей воды в
Теплоснабжающие предприятия города переходят на летний режим работы и уже появился график отключения горячей воды в
Чем ближе лето, тем актуальней график отключения горячей воды в
— Первое тестирование тепловых сетей на плотность и прочность пройдет в зоне групповых котельных Приморского и Всеволожского районов. 11 мая испытания пройдут от котельных Колпинского, Пушкинского и Приморского районов, — рассказали в ГУП «ТЭК СПБ».
График отключения горячей воды в каждом доме города будет свой. Информацию о том, когда в вашей квартире нельзя будет посидеть в ванной, можно узнать на официальном сайте предприятия. Нужно только ввести в поле поиска свой район, улицу и номер дома.
Профилактические работы будет проводить не только ГУП «ТЭК СПБ», но и другие теплоснабжающие предприятия города. Так, если ваш дом находится в зоне обслуживания АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», информацию об отключениях горячей воды можно также посмотреть на их сайте. Свой график предоставил для горожан и ООО «Петербургтеплоэнерго» — он разбит по районам.
— В 2018 году планируется реконструировать 57,5 километра тепловых сетей и провести 30 испытаний на плотность и прочность, а также выполнить внутритрубную диагностику теплотрасс, — сообщают в
Кроме того, с 10 мая в городе полностью отключили батареи. Распоряжение о завершении отопительного сезона подписал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Еще 4 мая теплоснабжающие предприятия города перешли на периодическое протапливание. Несмотря на то, что за последнюю неделю в городе было действительно тепло, и многие горожане жаловались на духоту в квартирах, сезон 2017−2018 оказался далеко не самым длинным для города. Продлился он 232 дня. Например, в прошлом году он составил 241 день, и батареи отключили только 19 мая.