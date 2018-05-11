Трехтонный памятник должнику в Самаре перевезли по новому адресу

Источник: Комсомольская правда

В Самаре по новому адресу отвезли бетонную напоминалку о долгах. Вчера трехтоннную пирамиду в черно-желтых цветах водрузили около дома на ул. Офицерской в Зубчаниновке. Владельцы кирпичного особняка с массивным забором задолжали около 50 тыс. рублей. Как рассказали соседи, здесь проживает цыганская семья или даже представители целой династии.

— Уже вчера владелец пришел к нам в офис и сразу выложил 25 тыс. рублей, на остаток долга он написал гарантийное письмо, — рассказали КП-Самара в «Самарских коммунальных системах».

Теперь пирамиду с надписями «Вы должны», «Должник» и «Заплатите за воду» перевезли по следующему адресу: тоже в Зубчаниновке, на улице Транзитная.

— Мы хотим на 9 просеку, там тоже очень много состоятельных должников, тех, кто просто забывает оплачивать квитанции. Пока сложности с тем, что там очень узкие дороги, — говорит представитель СКС Мария Алмазова. — Мы проверяем всех должников, ставить будет только рядом с теми домами, где понятно: люди не нуждаются.