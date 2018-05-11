Трехтонный памятник должнику в Самаре перевезли по новому адресу
Пирамида уже принесла первые результаты: должник из Зубчаниновки оплатил половину долга за воду.
Пирамида уже принесла первые результаты: должник из Зубчаниновки оплатил половину долга за воду.
В Самаре по новому адресу отвезли бетонную напоминалку о долгах. Вчера трехтоннную пирамиду в
— Уже вчера владелец пришел к нам в офис и сразу выложил 25 тыс. рублей, на остаток долга он написал гарантийное письмо, — рассказали
Теперь пирамиду с надписями «Вы должны», «Должник» и «Заплатите за воду» перевезли по следующему адресу: тоже в Зубчаниновке, на улице Транзитная.
— Мы хотим на 9 просеку, там тоже очень много состоятельных должников, тех, кто просто забывает оплачивать квитанции. Пока сложности с тем, что там очень узкие дороги, — говорит представитель СКС Мария Алмазова. — Мы проверяем всех должников, ставить будет только рядом с теми домами, где понятно: люди не нуждаются.
Самарцы внимательно следят за развитием истории. Многие злорадствуют: мол, так им должникам и надо. Другие сочувствуют и говорят, что должники могли потерять работу и попасть в сложную ситуацию. На это другие жители напоминают, что