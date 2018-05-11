Синоптики прогнозируют потепление до +25° в Нижегородской области 12—14 мая

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сегодня, 11 мая, прогнозируется солнечная погода. При северном ветре максимальная температура воздуха +15…+17°, ночные значения составят +4…+8°.

В период с 12 по 14 мая при переменной облачности и восточном ветре днем воздух прогреется до +20…+24°. В понедельник, 14 мая, температура поднимется выше +25°, ночью и утром — +9…+12°. Дожди маловероятны.

15—17 мая , по предварительным расчетам, погодные условия будут более неустойчивы: местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер восточный, умеренный. Дневная температура воздуха +20…+23°, на солнце до +26°, минимальные значения ночью — около +10°.