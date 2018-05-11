Синоптики прогнозируют потепление до +25° в Нижегородской области 12—14 мая
Синоптики прогнозируют потепление до +25° в Нижегородской области
Синоптики прогнозируют потепление до +25° в Нижегородской области
Сегодня, 11 мая, прогнозируется солнечная погода. При северном ветре максимальная температура воздуха +15…+17°, ночные значения составят +4…+8°.
В период с 12 по 14 мая при переменной облачности и восточном ветре днем воздух прогреется до +20…+24°. В понедельник, 14 мая, температура поднимется выше +25°, ночью и утром — +9…+12°. Дожди маловероятны.
Напомним, что с 10 мая в ряде районов Нижегородской области установился четвёртый класс пожароопасности лесов.