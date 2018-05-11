Boston Dynamics научила своего человекоподобного робота бегать
Компания Boston Dynamics обучила своего человекоподобного робота Atlas бегать. Компания опубликовала на своем
Компания Boston Dynamics обучила своего человекоподобного робота Atlas бегать. Компания опубликовала на своем
Компания Boston Dynamics обучила своего человекоподобного робота Atlas бегать. Компания опубликовала на своем
До этого компания обучила Atlas взбираться на небольшие ступеньки и делать с них сальто. Видео с демонстрацией возможностей робота было также опубликовано на
Boston Dynamics была создана в 1992 г. специалистом по робототехнике Марком Райбертом, собравшим в стартапе инженеров из Массачусетского технологического института (MIT). В 2013 г. пионера в производстве механических роботов купила Google. Компания получила известность после разработки военного четвероногого робота BigDog по заказу управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).
В июне 2017 г. стало известно, что роботов, способных прыгать, ходить по снегу и преодолевать небольшие пропасти, вместе с