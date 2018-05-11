В выходные в Иркутской области пойдёт дождь и мокрый снег
В Иркутской области 12 мая 2018 года ожидается переменная облачность.
В Иркутской области 12 мая 2018 года ожидается переменная облачность.
Ночью в северных районах местами пойдёт небольшой мокрый снег, днём будут небольшие и умеренные дожди, грозы. Как сообщает Иркутскгидромет, утром в отдельных районах будет туман. Подует
В Иркутске 12 мая будет переменная облачность, без осадков, ветер
В регионе 13 мая ожидается переменная облачность. Днем в большинстве западных и центральных районах пойдёт дождь и мокрый снег. Подует западный,