В выходные в Иркутской области пойдёт дождь и мокрый снег

Источник: AP 2018

Ночью в северных районах местами пойдёт небольшой мокрый снег, днём будут небольшие и умеренные дожди, грозы. Как сообщает Иркутскгидромет, утром в отдельных районах будет туман. Подует юго-восточный, восточный ветер 5−10 м/с, ветер усилится до 12−17 м/с. Температура ночью составит 0,+5 градусов, в пониженных формах рельефа -3,-8 градусов, днем столбик термометра поднимется до +16,+21 градусов, местами до +7,+12 градусов.

В Иркутске 12 мая будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, днём будет порывистый ветер до 15 м/с, температура ночью +1,+3 градусов, днём +17,+19 градусов.