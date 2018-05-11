Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Киев превращает Одессу во второй Севастополь
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Российскому фильму устроили овации за рубежом, аплодируя стоя
Наталья Сенчукова надела на выступление юбку-пачку
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии
Вратарь «Спартака» получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018
Маша Малиновская экстремально похудела
Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

В выходные в Иркутской области пойдёт дождь и мокрый снег

В Иркутской области 12 мая 2018 года ожидается переменная облачность.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 82% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

Ночью в северных районах местами пойдёт небольшой мокрый снег, днём будут небольшие и умеренные дожди, грозы. Как сообщает Иркутскгидромет, утром в отдельных районах будет туман. Подует юго-восточный, восточный ветер 5−10 м/с, ветер усилится до 12−17 м/с. Температура ночью составит 0,+5 градусов, в пониженных формах рельефа -3,-8 градусов, днем столбик термометра поднимется до +16,+21 градусов, местами до +7,+12 градусов.

В Иркутске 12 мая будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, днём будет порывистый ветер до 15 м/с, температура ночью +1,+3 градусов, днём +17,+19 градусов.

В регионе 13 мая ожидается переменная облачность. Днем в большинстве западных и центральных районах пойдёт дождь и мокрый снег. Подует западный, северо-западный ветер 5−10 м/с, порывы 11−16 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, при прояснении опустится до -1,-6, днем ожидается +11,+16 градусов, при облачной погоде столбик термометра опустится до +4,+9 градусов.

Все новости региона
Минюст России не признал решение суда о «компенсациях за Крым»
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
В Мурманске побит температурный рекорд 1948 года
Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии
«Газпром» задержал на три месяца выплату дивидендов Миллеру
Израиль показал видео удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии
На ПМЭФ впервые с 2014 года выступит американский чиновник
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь