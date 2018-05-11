Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На «главного русофоба Европы» нашли управу
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Мамы в соцсетях спорят из-за детских игрушек
Еще один испанский город ограничит аренду жилья для туристов
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
«Не могу поверить, что ты мой»: Иглесиас показал фото с сыном
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Наталья Сенчукова надела на выступление юбку-пачку
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

На Южном Урале впервые выявили редчайшую болезнь

Поставить диагноз 1,5-годовалому малышу смогли только генетики.

Генетики Челябинской областной детской клинической больницы выявили у 1,5-годовалого малыша очень редкое генетическое заболевание — тирозинемию. По всему миру это заболевание поражает примерно одного человека из ста тысяч. На Южном Урале, сообщает пресс-служба минздрава области, такой диагноз до сих пор не ставили никому.

Редкая генетическая патология связана с недостатком ферментов, которые отвечают за обмена аминокислоты тирозина в организме. Если заболевание не лечить, оно приводит к необратимым изменениям в нервной системе, почках и печени.

— Это заболевание входит в список орфанных, для него предусмотрены особые дорогостоящие жизненно важные лекарственные препараты, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск главный генетик области Галина Буянова. — Вот почему все родители должны внимательно относиться к здоровью своего ребенка. У наших специалистов есть все необходимое для постановки диагноза.

Больной малыш получит нужные ему лекарства. Они помогут ребенку сохранить достойное качество жизни.

Все новости региона
 Кому не по вкусу единство страны?
Лучшее бортовое питание - в Аэрофлоте
Минюст России не признал решение суда о «компенсациях за Крым»
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
«Газпром» задержал на три месяца выплату дивидендов Миллеру
В Мурманске побит температурный рекорд 1948 года
Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии
Назван расширенный состав сборной РФ для подготовки к ЧМ-2018
Разрушающий печень вирус преследует человека около 12000 лет
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь