На Южном Урале впервые выявили редчайшую болезнь

Генетики Челябинской областной детской клинической больницы выявили у 1,5-годовалого малыша очень редкое генетическое заболевание — тирозинемию. По всему миру это заболевание поражает примерно одного человека из ста тысяч. На Южном Урале, сообщает пресс-служба минздрава области, такой диагноз до сих пор не ставили никому.

Редкая генетическая патология связана с недостатком ферментов, которые отвечают за обмена аминокислоты тирозина в организме. Если заболевание не лечить, оно приводит к необратимым изменениям в нервной системе, почках и печени.

— Это заболевание входит в список орфанных, для него предусмотрены особые дорогостоящие жизненно важные лекарственные препараты, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск главный генетик области Галина Буянова. — Вот почему все родители должны внимательно относиться к здоровью своего ребенка. У наших специалистов есть все необходимое для постановки диагноза.