На здании нового аэропорта появится огромная надпись «Пермь»

По существующему проекту предусматривается реконструкция перрона и рулежных дорожек аэродрома, об этом рассказали на заседании правительства Пермского края. Новый аэропорт был сдан 30 ноября и уже успел произвести больше двух тысяч вылетов, из них 112 на международные рейсы. За первые четыре месяца 2018 года услугами нового аэропорта воспользовалось больше 400 тысяч человек.