Воронежский Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области запустят горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции в понедельник, 14 мая, сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты проконсультируют жителей региона о ситуации в регионе, а также о том, где и как можно пройти тестирование на ВИЧ. Акцию приурочили к Международному дню памяти жертв СПИДа.