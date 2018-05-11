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13:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции

Желающих проконсультируют с 14 по 20 мая.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области запустят горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции в понедельник, 14 мая, сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты проконсультируют жителей региона о ситуации в регионе, а также о том, где и как можно пройти тестирование на ВИЧ. Акцию приурочили к Международному дню памяти жертв СПИДа.

Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 800 700 92 84. Звонки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв — с 12:00 до 12:45). Консультации продлятся до 20 мая.

Жители региона также могут обратиться в территориальные отделы управления Роспотребнадзора:

отдел в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах — 8 (47346) 2 08 29;.

отдел в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах — 8 (47354) 6 38 22;.

отдел в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах — 8 (47363) 2 18 15;.

отдел в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах — 8 (47391) 4 56 46 и 8 (47375) 4 15 24;.

отдел в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах — 8 (47341) 5 52 40 и 8 (47341) 5 41 51;.

отдел в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах — 8 (47362) 2 48 93;.

отдел в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах — 8 (47396) 2 72 12 и 8 (47396) 2 76 16;.

отдел в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах — 8 (47372) 2 17 68.

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