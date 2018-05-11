Воронежский Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции
Желающих проконсультируют с 14 по 20 мая.
Желающих проконсультируют с 14 по 20 мая.
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области запустят горячую линию по профилактике
Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 800 700 92 84. Звонки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв — с 12:00 до 12:45). Консультации продлятся до 20 мая.
Жители региона также могут обратиться в территориальные отделы управления Роспотребнадзора:
отдел в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах — 8 (47346) 2 08 29;.
отдел в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах — 8 (47354) 6 38 22;.
отдел в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах — 8 (47363) 2 18 15;.
отдел в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах — 8 (47391) 4 56 46 и 8 (47375) 4 15 24;.
отдел в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах — 8 (47341) 5 52 40 и 8 (47341) 5 41 51;.
отдел в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах — 8 (47362) 2 48 93;.
отдел в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах — 8 (47396) 2 72 12 и 8 (47396) 2 76 16;.
отдел в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах — 8 (47372) 2 17 68.