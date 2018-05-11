Очки помогли китайским школьникам улучшить оценки по математике

Оказалось, что те дети, которые получили очки в начале учебного года, под конец года улучшили свои знания математики больше, чем те, кому скорректировали зрение позже. Статья опубликована в журнале JAMA Ophthalmology.

По данным Всемирной организации здравоохранения примерно 20 процентов детей школьного возраста в странах с низким и средним уровнем дохода имеют плохое зрение. Эту проблему можно исправить диагностикой у офтальмолога и подбором пары корректирующих очков; тем не менее, в некоторых регионах ситуация осложняется либо отсутствием финансовой возможности провести диагностику и приобрести очки, либо просто отсутствием специализированных центров.

Не скорректированное вовремя зрение может привести к его ухудшению и снижению качества жизни. Для детей школьного возраста коррекция зрения особенно важна: плохое зрение может сказаться на их успеваемости. Для того, чтобы выяснить, какую роль в учебе играет своевременная диагностика зрения и принятие мер по его исправлению, команда китайских и американских ученых под руководством Юэ Ма (Yue Ma) из Шэньсийского нормального университета при поддержке компании OneSight установили в одном из госпиталей китайского уезда Юншоу центр по проверке зрения. В нем осмотрели 2613 детей из 31 провинциальной школы: у 1200 из них обнаружили проблемы со зрением (аметропию).

Детей разделили на две группы, первая из которых прошла диагностику и получила бесплатные очки в начале учебного года, а вторая — в середине. В начале и конце учебного года дети из обеих групп прошли стандартизированный тест по математике. Главной задачей ученых, таким образом, было выяснить, как ранняя или поздняя коррекция зрения с помощью очков скажется на успеваемости детей.

Исследователи выяснили, что в конце исследования способности по математике среди детей, получивших очки раньше, были существенно (p = 0,04) выше, чем у тех детей, которые прошли диагностику и получили очки позже. Более того, среди детей из ранней группы о дальнейшем ношении очков сообщили 75 процентов детей, в то время как среди тех детей, которые получили очки позже, продолжили носить их только 55 процентов.

Работа, таким образом, подчеркивает важность не только доступности офтальмологических центров, но и своевременной диагностики и принятия мер по коррекции зрения. Стоит также уточнить, что исследование проводилось только в одном китайском уезде (хоть и включало достаточно большое количество школ и участников): для того, чтобы сделать более точные выводы, подобные исследования необходимо проводить и далее.

Математику избрали в качестве основной меры оценки успеваемости не зря: она считается важнейшим предметом, показывающим знания азиатских детей, как с точки зрения их самих, так и их родителей. Высокие ожидания, связанные с успехами по математике, часто вызывают так называемую «математическую тревожность». О том, что это такое, вы можете прочитать в нашем материале «Кто боится математики?».