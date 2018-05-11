Как оформить постройку по «дачной амнистии» в Подмосковье до 2020 года
Какие моменты упрощает «дачная амнистия», и как правильно зарегистрировать дачную постройку, читайте в материале РИАМО.
Какие моменты упрощает «дачная амнистия», и как правильно зарегистрировать дачную постройку, читайте в материале РИАМО.
Дачная амнистия — это упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, расположенные на них жилые дома, гаражи и иные хозяйственные постройки.
Поставить дачный дом на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него можно в упрощенном порядке, то есть без получения разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Для этого достаточно предоставить технический план объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и правоустанавливающий документ на земельный участок.
«Дачная амнистия» актуальна для тех, кто имеет собственный земельный участок и хочет на нем
В Московской области более 600 тысяч участков уже прошли «дачную амнистию», сообщил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Закон о «дачной амнистии» действовал до 1 марта 2018 года. Сегодня сроки «дачной амнистии» продлили еще на два года.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко поясняет, что программу продлили до 1 марта 2020 года, то есть до этого времени дачникам не нужно получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Также до 1 марта 2020 года продлен срок действия «дачной амнистии» в отношении уже возведенных объектов ИЖС, то есть отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3-х, предназначенных для проживания одной семьи.
Упрощенная схема регистрации распространяется на следующие виды собственности:
На строения, расположенные на земельных участках, для строительства которых необходимо разрешение по п. 5 ст. 51 Градостроительного Кодекса, закон действовал до 1 марта 2018 года. К такой недвижимости относится, например, частный жилой дом с пропиской.
Для легализации остальных видов построек сохранится упрощенная схема.
Обязательной регистрации подлежат и облагаются налогом только капитальные постройки и жилые помещения площадью свыше 50 квадратных метров. За нарушения предусмотрены штрафы.
Регистрировать не нужно:
Если площадь сооружения менее 50 кв. м., то платить налог за него не нужно. Такую постройку можно внести в кадастровый план для того, чтобы при необходимости доказать, что это ваша собственность.
Процедура легализации дачной постройки предполагает проведение кадастрового учета путем обращения к кадастровому инженеру для подготовки технического плана строения на объект и подача его в регистрирующий орган. Регистрация права возможна только в том случае, если кадастровый учет объекта произведен.
Руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский отмечает, что, по сравнению с предыдущей волной «дачной амнистии», нынешняя версия заметно отличается. Сейчас можно оформить дом как нежилое строение без разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию. При этом в любом случае нужно:
Если вы оформляете участок, обязательно нужно:
Строительство можно начинать только на основании правоустанавливающего документа на земельный участок.
По словам юриста Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры» Александра Диденко, чтобы оформить право собственности на земельный участок, потребуется:
Чтобы воспользоваться упрощенным порядком оформления объекта ИЖС, нужно:
Подать заявление и документы, которые позволяют в упрощенном порядке оформить права на загородную недвижимость, можно несколькими способами:
Надежда Бабушкина