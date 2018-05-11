Как оформить постройку по «дачной амнистии» в Подмосковье до 2020 года

Источник: РИА "Новости"

Что такое дачная амнистия

Дачная амнистия — это упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, расположенные на них жилые дома, гаражи и иные хозяйственные постройки.

Поставить дачный дом на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него можно в упрощенном порядке, то есть без получения разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Для этого достаточно предоставить технический план объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и правоустанавливающий документ на земельный участок.

«Дачная амнистия» актуальна для тех, кто имеет собственный земельный участок и хочет на нем что-то построить либо уже построил, но не оформил должным образом.

В Московской области более 600 тысяч участков уже прошли «дачную амнистию», сообщил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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Сроки

Закон о «дачной амнистии» действовал до 1 марта 2018 года. Сегодня сроки «дачной амнистии» продлили еще на два года.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко поясняет, что программу продлили до 1 марта 2020 года, то есть до этого времени дачникам не нужно получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Также до 1 марта 2020 года продлен срок действия «дачной амнистии» в отношении уже возведенных объектов ИЖС, то есть отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 3-х, предназначенных для проживания одной семьи.

На что распространяется дачная амнистия

Упрощенная схема регистрации распространяется на следующие виды собственности:

Земельные участки в городе, поселке или деревне, выделенные под ИЖС, гаражное строительство и для подсобного хозяйства; Объекты недвижимости, для строительства которых не требуется разрешение по пункту 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ: садовые, дачные домики, гаражи, бани (сауны), сараи, беседки и тому подобные мелкие постройки; Дачные участки и расположенные на них объекты недвижимости, для строительства которых не требуется разрешение.

На строения, расположенные на земельных участках, для строительства которых необходимо разрешение по п. 5 ст. 51 Градостроительного Кодекса, закон действовал до 1 марта 2018 года. К такой недвижимости относится, например, частный жилой дом с пропиской.

Для легализации остальных видов построек сохранится упрощенная схема.

Что нужно регистрировать

Обязательной регистрации подлежат и облагаются налогом только капитальные постройки и жилые помещения площадью свыше 50 квадратных метров. За нарушения предусмотрены штрафы.

Регистрировать не нужно:

сооружения меньше указанной площади;

сооружения, которые не являются объектами капитального строительства: навесы, сараи, бани, бытовки, гаражи, хозблоки, туалеты, летние кухни;

если на объектах капитального строительства либо их части была проведена реконструкция, капитальный ремонт (при условии, что ранее постройка была зарегистрирована и внесена в кадастровый паспорт);

объекты вспомогательного назначения;

гараж для личного пользования, без осуществления предпринимательской деятельности (то есть в нем не располагается магазин, коммерческая мастерская и т. д. );

Если площадь сооружения менее 50 кв. м., то платить налог за него не нужно. Такую постройку можно внести в кадастровый план для того, чтобы при необходимости доказать, что это ваша собственность.

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Порядок регистрации

Процедура легализации дачной постройки предполагает проведение кадастрового учета путем обращения к кадастровому инженеру для подготовки технического плана строения на объект и подача его в регистрирующий орган. Регистрация права возможна только в том случае, если кадастровый учет объекта произведен.

Руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский отмечает, что, по сравнению с предыдущей волной «дачной амнистии», нынешняя версия заметно отличается. Сейчас можно оформить дом как нежилое строение без разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию. При этом в любом случае нужно:

Составить технический план ИЖС; Встать на кадастровый учет; Подать все указанные документы в Росреестр для получения права собственности, при этом предысторию дома у вас не попросят; В случае, если вам нужно там прописаться, получить почтовый адрес или жить в нем, как в жилом помещении, то уже через суд или администрацию придется получать разрешение на строительство и ввод эксплуатацию.

Если вы оформляете участок, обязательно нужно:

Определить границы; Согласовать их со всеми смежными участками; Встать на кадастровый учет, получить запись в ЕГРН.

Строительство можно начинать только на основании правоустанавливающего документа на земельный участок.

Какие нужны документы

По словам юриста Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры» Александра Диденко, чтобы оформить право собственности на земельный участок, потребуется:

заявление; любой документ, подтверждающий право гражданина на земельный участок (например, акт органа местного самоуправления или органа государственной власти о предоставлении земельного участка гражданину); либо выписка из похозяйственной книги, которая ведется органами местного самоуправления; оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

Чтобы воспользоваться упрощенным порядком оформления объекта ИЖС, нужно:

заявление о постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности; правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен капитальный объект; технический план капитального объекта; разрешение на строительство ИЖС может быть запрошено регистрирующим органом в органе местного самоуправления (разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию не требуется); также необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Куда подавать документы

Подать заявление и документы, которые позволяют в упрощенном порядке оформить права на загородную недвижимость, можно несколькими способами:

почтовым отправлением в Росреестр (с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении); в электронном виде через портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/); непосредственно в отделении Росреестра или через МФЦ.