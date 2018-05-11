В Кемеровской области разыскивают особо опасного преступника

Полицейские в Кузбассе разыскивают особо опасного преступника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, уроженца Зугалай Могойтуйского района Читинской области Жалсанова Доржигомбо Бальжинимаевича разыскивают сотрудники уголовного розыска Забайкальского края за совершение особо опасного преступления. Мужчина 1967 года рождения имеет худощавое телосложение, на вид ему 45−50 лет, рост 185−190 см.

Преступник имеет особые приметы: шрам от пореза в области горла от уха до уха, шрам от аппендицита, шрам на животе от колотого ранения, в черепе есть металлическая пластина, верхняя губа оттопырена, может носить очки.

Разыскиваемый был одет в черный пуховик с капюшоном, трико синее с тремя полосами белого цвета, черную вязаную шапку, черные ботинки. Также может носить спецкостюм синего цвета. Мужчина может представляться различными именами: Гоша, Бальжинимаев Гамбо. Преступник склонен к суициду.