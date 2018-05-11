В Кемеровской области разыскивают особо опасного преступника
Мужчина имеет шрамы и может представляться чужим именем.
Мужчина имеет шрамы и может представляться чужим именем.
Полицейские в Кузбассе разыскивают особо опасного преступника.
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Преступник имеет особые приметы: шрам от пореза в области горла от уха до уха, шрам от аппендицита, шрам на животе от колотого ранения, в черепе есть металлическая пластина, верхняя губа оттопырена, может носить очки.
Разыскиваемый был одет в черный пуховик с капюшоном, трико синее с тремя полосами белого цвета, черную вязаную шапку, черные ботинки. Также может носить спецкостюм синего цвета. Мужчина может представляться различными именами: Гоша, Бальжинимаев Гамбо. Преступник склонен к суициду.
Сотрудники полиции просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-(3022)-23−57−29 либо 8−914−504−6666. Анонимность и вознаграждение гарантируются.