В Омске спустя 26 лет после запуска проекта решили заморозить строительство метро

К 2018 году была готова только одна станция метро — «Библиотека имени Пушкина. Еще две станции находятся в стадии котлованов. Станции должны будут зарыть в 2019 году. В этом году 80 млн рублей потратят на разработку проекта консервации, рассказывает агентство.

Часть объектов, которые построили под метро, собираются перепрофилировать — например, под парковку.

При этом замгубернатора Валерий Бойко отметил, что власти не «ставят крест на омском метрополитене. «Омск-Информ отмечает, что станции планируют засыпать грунтом, поэтому остается возможность для возобновления работ. .

«СуперОмск» пишет, что заморозить строительство метро хотели в 2017 году. Тогда объявили тендер на выполнение работ на общую сумму больше 127 млн рублей. Аукцион отменили, так как на него не подали ни одной заявки.