В Омске спустя 26 лет после запуска проекта решили заморозить строительство метро
Власти Омска решили заморозить строительство метро в городе, а вырытые станции закопать за 300 млн рублей. Об этом 10 мая сообщило агентство «Омск-Информ».
Власти Омска решили заморозить строительство метро в городе, а вырытые станции закопать за 300 млн рублей. Об этом 10 мая сообщило агентство «Омск-Информ».
К 2018 году была готова только одна станция метро — «Библиотека имени Пушкина. Еще две станции находятся в стадии котлованов. Станции должны будут зарыть в 2019 году. В этом году 80 млн рублей потратят на разработку проекта консервации, рассказывает агентство.
Часть объектов, которые построили под метро, собираются перепрофилировать — например, под парковку.
При этом замгубернатора Валерий Бойко отметил, что власти не «ставят крест на омском метрополитене. «Омск-Информ отмечает, что станции планируют засыпать грунтом, поэтому остается возможность для возобновления работ. .
«СуперОмск» пишет, что заморозить строительство метро хотели в 2017 году. Тогда объявили тендер на выполнение работ на общую сумму больше 127 млн рублей. Аукцион отменили, так как на него не подали ни одной заявки.
Омский метрополитен начали строить еще в 1992 году. Изначально планировалось запустить его в 2008 году, но потом сроки несколько раз переносили. В 2012 году сообщалось, что на достройку метрополитена потребуется 16 млрд рублей. С 2014 года строительство подземки фактически не велось. Осенью 2017 года омское министерство промышленности подсчитало, что на достройку метро в «облегченном виде потребуется около 12 млрд рублей. .