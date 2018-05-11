Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Самойлова прокомментировала свой провал на «Евровидении»
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Маша Малиновская экстремально похудела
Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
14:38 (мск), источник: Actualitati.md

Движение в Кишиневе на выходные будет парализовано

В связи с проведением велогонки Chisinau Criterium некоторые улицы города будут перекрыты для движения транспорта 12 и 13 мая, передает Аиф в Молдове.

Так, в субботу, 12 мая, начиная с 01:00, будет прекращено движение по бул. Штефан чел Маре от ул. Бэнулеску-Бодони до ул. Пушкина.

В воскресенье, 13 мая, движение личного транспорта будет затруднено по маршруту велогонки: Площадь Великого Национального Собрания — бул. Штефан чел Маре — ул. В. Пыркэлаб — ул. В. Микле — ул. М. Еминеску — бул. Штефан чел Маре — ул. В. Александри — бул. Штефан чел Маре — ул. Арменяскэ — бул. Штефан чел Маре — ул. А. Лэпушняну — бул. Штефан чел Маре — Площадь Великого Национального Собрания.

Читайте также
Список улиц Кишинева, где в пятницу отключат электроэнергию

Общественный транспорт в этот день будет двигаться по следующей схеме:

Троллейбусы:

Маршруты № 1, 4, 5, 8 и 22: по направлению к сектору Буюкань, маршрут устанавливается по ул. Букурешть, в объезд Площади Великого Национального Собрания;.

Маршрут № 30 и 31: маршрут изменяется следующим образом — от бул. Дачия по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску Бодони, ул. М. Когэлничану, ул. Пушкина, ул. Букурешть, бул. Дачия и далее по установленному маршруту;.

Маршруты № 7, 10, 24 и 25: маршрут укорачивается до Цирка;.

Маршруты № 29: от ул. Михай Витязул по ул. Колумна, ул. Х. Коадэ, площадь Д. Кантемир, бул. Штефан чел Маре, ул. Михай Витязул, ул. Петрикань, ул. Мирчешть и далее по установленному маршруту;.

Маршрут № 2: маршрут изменяется следующим образом — от ул. Г. Асаки по ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту;.

Автобусы:

Маршрут № 26: аннулируется;.

Маршрут № 5: по направлению к сектору Чокана, маршрут устанавливается по ул. Александру чел Бун, а по направлению к сектору Ботаника — по ул. Колумна;.

Маршрут № 11: маршрут изменяется следующим образом — от ул. Тигина по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;.

Маршруты № 17, 46: маршрут по бул. Штефан чел Маре, ул. Щусев, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Щусев и далее по установленному маршруту;.

Маршрут № 122: маршрут устанавливается по ул. Букурешть в оба направления.

Маршрутные автобусы:

Маршруты № 116, 129: в одну сторону — от бул. Григоре Виеру, ул. К. Тэнасе, ул. Бэнулеску Бодони, ул. Александру чел Бун, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. Щусев, ул. 31 августа 1989 и далее по установленному маршруту. В обратную сторону — от ул. А. Матеевич, ул. Пушкин, ул. Букурешть, ул. Щусев, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. С. Лазо, ул. Колумна и далее по установленному маршруту;.

Маршрут № 114: меняется только в обратную сторону — от ул. 31 августа 1989, ул. Василе Александри, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту; Маршрут № 138: маршрут укорачивается до ул. Колумна;.

Маршруты № 175: от Дачия, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту;.

Маршрут № 192: от ул. Арменяскэ по ул. Букурешть, ул. Измаил, ул. Митрополит Варлаам, ул. Арменяскэ и далее по установленному маршруту.

Движение общественного и автомобильного транспорта на остальных улицах города в этот период сохраняется в прежнем режиме.

Все новости региона
 Гимпу удивил всех депутатов парламента своим нарядом
Головатюк: Все, чем хвастается Правительство - кредиты, которые будут...
Российские контрсанкции станут универсальными
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Расходы на пенсии в РФ сократят на 51,5 млрд руб в 2018 году
В Мурманске побит температурный рекорд 1948 года
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь