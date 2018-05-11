Движение в Кишиневе на выходные будет парализовано

Так, в субботу, 12 мая, начиная с 01:00, будет прекращено движение по бул. Штефан чел Маре от ул. Бэнулеску-Бодони до ул. Пушкина.

В воскресенье, 13 мая, движение личного транспорта будет затруднено по маршруту велогонки: Площадь Великого Национального Собрания — бул. Штефан чел Маре — ул. В. Пыркэлаб — ул. В. Микле — ул. М. Еминеску — бул. Штефан чел Маре — ул. В. Александри — бул. Штефан чел Маре — ул. Арменяскэ — бул. Штефан чел Маре — ул. А. Лэпушняну — бул. Штефан чел Маре — Площадь Великого Национального Собрания.

Читайте также Список улиц Кишинева, где в пятницу отключат электроэнергию

Общественный транспорт в этот день будет двигаться по следующей схеме:

Троллейбусы:

Маршруты № 1, 4, 5, 8 и 22: по направлению к сектору Буюкань, маршрут устанавливается по ул. Букурешть, в объезд Площади Великого Национального Собрания;.

Маршрут № 30 и 31: маршрут изменяется следующим образом — от бул. Дачия по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску Бодони, ул. М. Когэлничану, ул. Пушкина, ул. Букурешть, бул. Дачия и далее по установленному маршруту;.

Маршруты № 7, 10, 24 и 25: маршрут укорачивается до Цирка;.

Маршруты № 29: от ул. Михай Витязул по ул. Колумна, ул. Х. Коадэ, площадь Д. Кантемир, бул. Штефан чел Маре, ул. Михай Витязул, ул. Петрикань, ул. Мирчешть и далее по установленному маршруту;.

Маршрут № 2: маршрут изменяется следующим образом — от ул. Г. Асаки по ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту;.

Автобусы:

Маршрут № 26: аннулируется;.

Маршрут № 5: по направлению к сектору Чокана, маршрут устанавливается по ул. Александру чел Бун, а по направлению к сектору Ботаника — по ул. Колумна;.

Маршрут № 11: маршрут изменяется следующим образом — от ул. Тигина по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;.

Маршруты № 17, 46: маршрут по бул. Штефан чел Маре, ул. Щусев, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Щусев и далее по установленному маршруту;.

Маршрут № 122: маршрут устанавливается по ул. Букурешть в оба направления.

Маршрутные автобусы:

Маршруты № 116, 129: в одну сторону — от бул. Григоре Виеру, ул. К. Тэнасе, ул. Бэнулеску Бодони, ул. Александру чел Бун, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. Щусев, ул. 31 августа 1989 и далее по установленному маршруту. В обратную сторону — от ул. А. Матеевич, ул. Пушкин, ул. Букурешть, ул. Щусев, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. С. Лазо, ул. Колумна и далее по установленному маршруту;.

Маршрут № 114: меняется только в обратную сторону — от ул. 31 августа 1989, ул. Василе Александри, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту; Маршрут № 138: маршрут укорачивается до ул. Колумна;.

Маршруты № 175: от Дачия, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту;.

Маршрут № 192: от ул. Арменяскэ по ул. Букурешть, ул. Измаил, ул. Митрополит Варлаам, ул. Арменяскэ и далее по установленному маршруту.