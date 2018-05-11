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14:04 (мск), источник: VN.ru

Йог накопил 600 тысяч рублей долга за коммуналку в Новосибирске

На занятиях йогой застали судебные приставы жительницу Новосибирска, которая задолжала 600 тысяч рублей за коммунальные услуги, страховые взносы и налоги. В итоге преподаватель духовных практик лишилась квартиры в центре города, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

52-летняя гражданка М., зная о долге, всячески избегала встреч с судебными приставами. Официального источника доходов она не имела, а ее банковские счета были пусты.

Однако приставу-исполнителю удалось выяснить неофициальное место работы женщины — им оказалась йога-студия. Там сибирячка преподавала различные практики, направленные на возвышение духовного и психического состояния человека. Пристав проявил неподдельный интерес к йога-терапии и записался на индивидуальное занятие.

Каково же было удивление медитирующей женщины, когда к ней в зал вместо начинающего йога вошел судебный пристав-исполнитель. «Она всячески пыталась сдерживать спокойствие до тех пор, пока не узнала о том, что на ее двухкомнатную квартиру в центре города, которую она уже несколько лет сдает в аренду, будет наложен арест», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Должница не смогла оперативно погасить долг, поэтому ее квартира оказалась арестованной. По результатам оценки имущества его стоимость составила порядка 4 миллионов рублей. Если гражданка М. в ближайшее время не найдет 600 тысяч, то квартира уйдет с молотка.

В марте 79-летняя пенсионерка сумела вернуть себе квартиру, проигранную на бирже. Три года назад жительница Новосибирска потеряла единственную жилплощадь на биржевых торгах, продавая китайские вертолеты в США. Все это время прокуратура и полиция проводили расследования, но суд так и не встал на сторону пожилой женщины — она должна была переехать в дом престарелых.

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