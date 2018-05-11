Йог накопил 600 тысяч рублей долга за коммуналку в Новосибирске

52-летняя гражданка М., зная о долге, всячески избегала встреч с судебными приставами. Официального источника доходов она не имела, а ее банковские счета были пусты.

Однако приставу-исполнителю удалось выяснить неофициальное место работы женщины — им оказалась йога-студия. Там сибирячка преподавала различные практики, направленные на возвышение духовного и психического состояния человека. Пристав проявил неподдельный интерес к йога-терапии и записался на индивидуальное занятие.

Каково же было удивление медитирующей женщины, когда к ней в зал вместо начинающего йога вошел судебный пристав-исполнитель. «Она всячески пыталась сдерживать спокойствие до тех пор, пока не узнала о том, что на ее двухкомнатную квартиру в центре города, которую она уже несколько лет сдает в аренду, будет наложен арест», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Должница не смогла оперативно погасить долг, поэтому ее квартира оказалась арестованной. По результатам оценки имущества его стоимость составила порядка 4 миллионов рублей. Если гражданка М. в ближайшее время не найдет 600 тысяч, то квартира уйдет с молотка.