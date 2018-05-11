«Белтелеком» призвал отключать модемы во время грозы
Оператор связи обратил внимание, что обязанность отключать оборудование от сети во время непогоды прописана в «Порядке оказания услуг».
Оператор связи обратил внимание, что обязанность отключать оборудование от сети во время непогоды прописана в «Порядке оказания услуг».
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Специалисты РУП «Белтелеком» обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы, сообщает Sputnik.
В выходные дни, 12 и 13 мая, синоптики обещают теплую без осадков погоду. Только в воскресенье по большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами.
«Специалисты технической поддержки РУП “Белтелеком” рекомендуют отключать во время грозы модемы и приставки. Не сделав этого, после непогоды вы можете заметить, что оборудование не работает», — рассказали в «Белтелекоме».
Собеседники агентства пояснили, что метеорологические явления создают электромагнитный импульс, появляется мощная широкополосная помеха, воздействующая как на работу беспроводных приборов (Bluetooth, Wi-Fi), так и на работу электрических сетей.
Если же после грозы оборудование не работает, в «Белтелекоме» посоветовали включить его в другую розетку или сбросить настройки до заводских. В противном случае стоит обратиться в сервисный центр для замены приставки или модема.