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14:11 (мск), источник: Nur.kz

Уникальную «зеленую» мечеть открыли для посетителей в Астане

Мечеть Ырыскелды кажы в Астане открыли для посетителей. По словам ее главного архитектора Сагындыка Джамбулатова, здание отапливается и снабжается электричеством с помощью «зеленых» технологий, передает NUR.KZ.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Новая мечеть располагается на улице С-409 в районе Сарыарка. Площадь молельного дома составляет 2 248 квадратных метров и может вместить около 750 прихожан. Ее строительство велось около двух лет на средства благотворителей.

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Дизайн мечети выполнен в духе казахского постмодернизма, в нем присутствуют также и традиционные узоры и декоративные элементы. Здание представляет собой сложную композицию из треугольных «лепестков», в основе которого — полусфера. Благодаря этому оно напоминает и бутон и похож на грани бриллианта. Минарет в виде священного пера — «калама» — построен к северу от мечети. Его высота — 43,5 метра.

На открытии мечети присутствовал министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев и Глава ДУМК Серикбай кажы Ораз. Как сообщил BNews.kz Дархан Калетаев, на мечети установлены солнечные батареи, мощности которых хватит не только на ее нужды, но и для некоторой части города. Также министр отметил, что при всей свой необычности храм не нарушает канонов ислама. Более того, он сообщил, что подобные этой экомечети также строятся в арабских странах.

Главным имамом мечети Ырыскелды кажы назначен Яхия кажы Исмаилов. Как отмечает портал Елорда Инфо, в народе благодаря своему необычному виду новая мечеть получила название «Алланың гүлі — Цветок Всевышнего». Во внутреннем убранстве мечети преобладает белый цвет, а свет проникает в здание через большие окна, поэтому в здании необычайно и светло.

«Такого дизайна нет нигде в мире. Само пространство круглое, как юрта. Обычно в зданиях есть обособленные области для кабинетов и персонала, но здесь была использована технология перетекающего пространства», — сообщил Сагындык Жанболатов.

Архитектор рассказал, что в здании будет тепло не только лето, но и зимой — мечеть оборудована теплыми полами.

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