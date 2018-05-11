СМИ узнали о новой реформе российской науки
Появилась информация о том, что Федеральное агентство научных организаций ликвидируют, а его функции отдадут вновь создаваемому министерству науки.
Появилась информация о том, что Федеральное агентство научных организаций ликвидируют, а его функции отдадут вновь создаваемому министерству науки.
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, а его функции перейдут вновь создаваемому министерству науки — об этом сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
Последнему и перейдут функции ФАНО после ликвидации.
Получить подтверждение этой информации на момент публикации не удалось.
Возможную ликвидацию ФАНО прокомментировал первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин:
Олег Смолин, первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, член фракции КПРФ: «Участвовать в обсуждениях мне не доводилось. Насколько я понимаю, с Думой, по крайней мере, официально, информация о структуре нового правительства не обсуждается, не считая самой верхней части руководства Госдумы. Что касается оценки ситуации, первое: мы были противниками закона о реорганизации академии наук и оказались правы. Согласно данным из научного сообщества, количество бумаг в науке после появления ФАНО увеличилось многократно, некоторые говорят, что даже на два порядка.
Ученым стало некогда заниматься наукой, они больше стали заниматься отчетами, оформлением документации и тому подобными бюрократическими процедурами.
Второе. Приведет ли ликвидация ФАНО к улучшению работы в науке, это будет зависеть от позиции нового министерства? Лично мне представляется правильной та структура, которая существовала до принятия федерального закона № 253, когда наукой, в том числе академическими институтами управляли не чиновники, а ученые.
Наверняка ученые совершали ошибки, но чиновники меняют сам смысл и стиль этого руководства. Формальные показатели, отчеты — создается смысл вместо научных результатов.
Поэтому нельзя однозначно оценить ситуацию с улучшением атмосферы в науке после восстановления министерства науки — это довольно вероятно, но надеюсь, что, по крайней мере, хуже не будет".
С тем, что все будет зависеть от руководства нового министерства, согласен и директор Объединенного института высоких температур РАН,
Владимир Фортов, директор Объединенного института высоких температур РАН: «Это будет шаг в правильном направлении, потому что действительно система оказалась очень тяжелой, бюрократически неоптимальной. Все дело в том, кто будет во главе, и насколько он будет проводить правильную политику в отношении ученых и науки. У нас же было министерство, которое долгое время существовало и ладило с академией очень хорошо. Это потом уже пошли эти вещи с ФАНО, игры.
В те времена, когда все было у нас нормально, не было скандалов и противостояний, у нас академия наук вполне хорошо работала с министерством.
Может быть, это происходило
Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году в ходе начатой тогда реформы системы государственных академий наук. В ходе преобразований к «большой» академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты были переданы под управление ФАНО. Руководство РАН неоднократно критиковало агентство за вмешательство в управление научными исследованиями.