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14:12 (мск), источник: BFM.ru

СМИ узнали о новой реформе российской науки

Появилась информация о том, что Федеральное агентство научных организаций ликвидируют, а его функции отдадут вновь создаваемому министерству науки.

Источник: РИА "Новости"

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, а его функции перейдут вновь создаваемому министерству науки — об этом сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

По словам собеседника агентства, существующее Минобрнауки будет разделено на министерство образования и министерство науки.

Последнему и перейдут функции ФАНО после ликвидации.

Получить подтверждение этой информации на момент публикации не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросBusiness FM, заявил, что сначала премьер-министр должен представить главе государства структуру нового правительства. Пока этого сделано не было, добавил представитель он.

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Возможную ликвидацию ФАНО прокомментировал первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин:

Олег Смолин, первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, член фракции КПРФ: «Участвовать в обсуждениях мне не доводилось. Насколько я понимаю, с Думой, по крайней мере, официально, информация о структуре нового правительства не обсуждается, не считая самой верхней части руководства Госдумы. Что касается оценки ситуации, первое: мы были противниками закона о реорганизации академии наук и оказались правы. Согласно данным из научного сообщества, количество бумаг в науке после появления ФАНО увеличилось многократно, некоторые говорят, что даже на два порядка.

Ученым стало некогда заниматься наукой, они больше стали заниматься отчетами, оформлением документации и тому подобными бюрократическими процедурами.

Второе. Приведет ли ликвидация ФАНО к улучшению работы в науке, это будет зависеть от позиции нового министерства? Лично мне представляется правильной та структура, которая существовала до принятия федерального закона № 253, когда наукой, в том числе академическими институтами управляли не чиновники, а ученые.

Наверняка ученые совершали ошибки, но чиновники меняют сам смысл и стиль этого руководства. Формальные показатели, отчеты — создается смысл вместо научных результатов.

Поэтому нельзя однозначно оценить ситуацию с улучшением атмосферы в науке после восстановления министерства науки — это довольно вероятно, но надеюсь, что, по крайней мере, хуже не будет".

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С тем, что все будет зависеть от руководства нового министерства, согласен и директор Объединенного института высоких температур РАН, экс-глава Российской академии наук Владимир Фортов:

Владимир Фортов, директор Объединенного института высоких температур РАН: «Это будет шаг в правильном направлении, потому что действительно система оказалась очень тяжелой, бюрократически неоптимальной. Все дело в том, кто будет во главе, и насколько он будет проводить правильную политику в отношении ученых и науки. У нас же было министерство, которое долгое время существовало и ладило с академией очень хорошо. Это потом уже пошли эти вещи с ФАНО, игры.

В те времена, когда все было у нас нормально, не было скандалов и противостояний, у нас академия наук вполне хорошо работала с министерством.
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Может быть, это происходило из-за того, что во главе министерства или комитета по науке и технике стояли академические люди, то есть люди, которые понимали, что такое наука и как она функционирует в эффективной манере. Поэтому все будет зависеть от конкретных людей и как это будет выстроено".

Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году в ходе начатой тогда реформы системы государственных академий наук. В ходе преобразований к «большой» академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты были переданы под управление ФАНО. Руководство РАН неоднократно критиковало агентство за вмешательство в управление научными исследованиями.

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