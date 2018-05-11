На улице Копылова вводят новую схему движения

На перекрестке Корнеева-Копылова автомобилистам придется ездить по временной объездной дороге длиной 100 метров параллельно Копылова. Здесь планируются перенос коммуникаций и непосредственно работы по строительству подземных переходов.

Новая схема движения заработает 19 мая в 22:00. Для автомобилистов и общественного транспорта выставят временные дорожные знаки.

На объезде будет организовано три полосы движения. На пропускную способность дороги в этом участке ремонт никак не повлияет, — сказал начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска Игорь Воевалко.