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14:28 (мск), источник: Newslab.ru

На улице Копылова вводят новую схему движения

В Красноярске на улице Копылова из-за строительства подземных переходов на два месяца изменится схема движения транспорта.

На перекрестке Корнеева-Копылова автомобилистам придется ездить по временной объездной дороге длиной 100 метров параллельно Копылова. Здесь планируются перенос коммуникаций и непосредственно работы по строительству подземных переходов.

Новая схема движения заработает 19 мая в 22:00. Для автомобилистов и общественного транспорта выставят временные дорожные знаки.

На объезде будет организовано три полосы движения. На пропускную способность дороги в этом участке ремонт никак не повлияет, — сказал начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска Игорь Воевалко.

Прежние ограничения движения по улице Копылова, введенные в конце марта, не отменяются.

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