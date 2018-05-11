На улице Копылова вводят новую схему движения
В Красноярске на улице Копылова
В Красноярске на улице Копылова
На перекрестке
Новая схема движения заработает 19 мая в 22:00. Для автомобилистов и общественного транспорта выставят временные дорожные знаки.
На объезде будет организовано три полосы движения. На пропускную способность дороги в этом участке ремонт никак не повлияет, — сказал начальник отдела мониторинга
Прежние ограничения движения по улице Копылова, введенные в конце марта, не отменяются.