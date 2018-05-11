Сердце весом семь тонн. На Байкале появится новый символ озера

По задумке авторов, «Ритм Байкала» не только украсит берег, но и поможет доброму делу. Чтобы сердце засияло, гостям и жителям Листвянки надо будет отправить платное сообщение на специальный номер. Он станет известен чуть позже. Когда деньги поступят на благотворительный счёт, на стелу автоматически придёт команда. И композиция, внутри которой установлены специальные лампочки, засверкает. А собранные средства пойдут на благоустройство Листвянки.