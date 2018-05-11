В честь ЧМ-2018 «Футбольная ночь в музее» в Казани пройдет 25 июня
В Казани, как и в других российских городах, принимающих игры ЧМ-2018, пройдет «Футбольная ночь в музее».
В Казани, как и в других российских городах, принимающих игры ЧМ-2018, пройдет «Футбольная ночь в музее».
Она состоится 25 июня. Точная программа того, что ожидает пришедших в это время в музеи столицы Татарстана все еще утверждается. Однако известно, что для посетителей организуют ночные квесты, флешмобы, а также викторины и спортивные экспозиции.
Кроме того, стало известно, что во время ЧМ-2018 в Доме дружбы народов Татарстана состоится фотовыставка о футболе, где можно будет увидеть молодежь разных национальностей, которые принимают участие в спортивных мероприятиях.