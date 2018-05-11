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14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В честь ЧМ-2018 «Футбольная ночь в музее» в Казани пройдет 25 июня

В Казани, как и в других российских городах, принимающих игры ЧМ-2018, пройдет «Футбольная ночь в музее».

Она состоится 25 июня. Точная программа того, что ожидает пришедших в это время в музеи столицы Татарстана все еще утверждается. Однако известно, что для посетителей организуют ночные квесты, флешмобы, а также викторины и спортивные экспозиции.

Кроме того, стало известно, что во время ЧМ-2018 в Доме дружбы народов Татарстана состоится фотовыставка о футболе, где можно будет увидеть молодежь разных национальностей, которые принимают участие в спортивных мероприятиях.

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