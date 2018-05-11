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14:16 (мск), источник: РИА Новости

Академия наук Абхазии будет сотрудничать с Крымом и Севастополем

СУХУМ, 11 мая — РИА Новости. Академия наук Абхазии заключила договор о сотрудничестве с научными организациями Крыма и Севастополя, сообщает агентство Sputnik Абхазия.

Документ подписали заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия и начальник управления РАН по содействию научных организаций Республики Крым и Севастополя, директор Никитского ботанического сада в Крыму Юрий Плугатарь.

Сергей Бебия отметил, что Сухумский и Никитский ботанические сады многое связывает.

«Никитский ботанический сад немного старше, чем наш Сухумский ботанический сад. Их руководители были в очень близких и дружеских отношениях, делились опытом и материалами по интродукции растений», — подчеркнул он.

В 1843 году, по словам Бебия, благодаря взаимодействию между ботаническими садами, впервые в Абхазию попали семена одного из китайских сортов чая, который в дальнейшем распространился по Кавказу.

Юрий Плугатарь признался, что никогда раньше не бывал в Абхазии, красота которой и разнообразие растительности произвели на него неизгладимое впечатление.

Директор Никитского ботсада рассказал корреспонденту Sputnik, что делегация из Крыма привезла абхазским коллегам около пятидесяти видов редких растений, которые пополнят коллекцию Сухумского ботанического сада.

Основные направления, согласно договору о сотрудничестве, связаны с сельским и лесным хозяйством, в чем Абхазия и Крым очень схожи, а также в области биологии, медицины, сохранения историко-культурного наследия, экологии.

«Наш ботанический сад — это не просто ботанический сад, а национальный научный центр Российской Академии наук. У нас есть очень много передовых направлений, которые сейчас интенсивно развиваются, это биотехнологический комплекс, который мы построили, направления в области генной инженерии. Также в этом году завершается строительство уникального даже для России фитотрона (климатическая камера-ред.)», — поделился достижениями Плугатарь.

Многие научные направления, которые сегодня развиваются в Абхазии, пришли из Никитского ботанического сада, подчеркнул он и добавил, что необходимо возродить то тесное сотрудничество между республиками, которое было в советское время.

Несмотря на схожесть в природно-климатических условиях Абхазии и Крыма, отличие между ними все же есть, уверен российский ученый. Почва разная, но это, напротив, дает возможность выращивать в Абхазии те культуры и растения, которые не приживаются в Крыму и наоборот.

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