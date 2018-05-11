В Самаре стартовали продажи новой партии садово-дачных транспортных карт

Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 11 мая, в ООО «Транспортная карта» поступила новая партия садово-дачных транспортных карт в количестве десяти тысяч штук, сообщает администрация Самары.

Две тысячи карт переданы для реализации в кассах МП «Самарский метрополитен», 1,5 тысячи штук будут реализовываться в офисах ООО «Транспортная карта», еще четыре тысячи — в отделениях Почты России по городу, 2500 — резервная партия.

Старт продаж с момента поступления новой партии был организован с 09:00 по адресам: ул. А. Толстого, 135 и ул. М. Тореза, 67А.

После 14:00 11 мая начинается реализация в пунктах продажи метрополитена.

А с 12 мая карты можно будет приобрести в отделениях Почты России.

Напомним, «Электронный проездной» для дачников — новшество этого года. Решение внедрить систему учета и безналичной оплаты проезда было принято впервые для удобства пассажиров — владельцев социальной карты жителя Самарской области. Уже по итогам первых дней перевозок 1 и 2 мая департаментом транспорта Самары был отмечен повышенный спрос на данный вид карт, поскольку их использование более удобно и выгодно.

Подробная информация о преимуществах «Электронного проездного», механизме использования, стоимости карты и проезда размещена на официальном сайте администрации Самары.

Для тех, кто еще не успел приобрести садово-дачные транспортные карты, до 13 мая проезд можно осуществить по льготному тарифу. Для этого требуется предъявить пенсионное удостоверение и/или социальную карту жителя Самарской области.