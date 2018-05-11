МП «Благоустройство» накажут за выбоины на улицах Фадеева, Калинина и Заводском шоссе

Проверяющие зафиксировали огромные выбоины на улицах Калинина и Фадеева, а также на Заводском шоссе, составили соответствующие протоколы.

«8 мая для устранения нарушений мы направили в адрес директора МП “Благоустройство” Евгения Садовникова представление об устранении нарушений, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Акт реагирования находится на стадии рассмотрения».

Кроме того, материалы проверки надзорное ведомство передало также в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административных дел по статьям 12.34 КоАП («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог») и ст. 19.5 КоАП («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор»). В обоих случаях наказание предусматривает штраф.