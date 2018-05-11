Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем рождения
10 самых странных зданий мира (фото)
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Пригожину стыдно за выступление Самойловой на «Евровидении»
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Шеф протокола Медведева, экс-помощница Путина решила уволиться
«Первый канал» сменил ведущих программы «Время»
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Сделать деньги
15:46 (мск), источник: Volga News

МП «Благоустройство» накажут за выбоины на улицах Фадеева, Калинина и Заводском шоссе

Городская ГИБДД и прокуратура Промышленного района Самары провели выездную проверку выполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Источник: РИА "Новости"

Проверяющие зафиксировали огромные выбоины на улицах Калинина и Фадеева, а также на Заводском шоссе, составили соответствующие протоколы.

«8 мая для устранения нарушений мы направили в адрес директора МП “Благоустройство” Евгения Садовникова представление об устранении нарушений, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Акт реагирования находится на стадии рассмотрения».

Кроме того, материалы проверки надзорное ведомство передало также в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административных дел по статьям 12.34 КоАП («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог») и ст. 19.5 КоАП («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор»). В обоих случаях наказание предусматривает штраф.

Все новости региона
"Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом
Российские контрсанкции станут универсальными
В Омске решили законсервировать метро после 26 лет строительства
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь