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14:33 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье стартует массовая вакцинация против клещевого энцефалита

Закуплено 60 тысяч доз для взрослых и 60 тысяч для детей. Массовая вакцинация начнётся 16 мая.

Источник: Вести - Пермь

Массовая вакцинация от клещей в Пермском крае начнётся 16 мая. Об этом заявили на пресс-конференции, посвящённой началу клещевой активности и мерам её профилактики.

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Закуплено 60 тысяч доз для взрослых и 60 тысяч для детей. Это уже вторая партия вакцин. Первые 20 тысяч поступили в конце апреля, и были предназначены для людей из группы риска: работников леса, студентов-практикантов, детей.

Поставить профилактические прививки можно в поликлиниках по месту жительства. Приоритет будет отдан тем, кто ранее уже делал прививку, так называемая ревакцинация, пенсионерам и малоимущим. С разрешения родителей, школьников привьют по месту учёбы. Это бесплатно. За деньги прививку можно поставить также в поликлиниках и частных медцентрах. Стоить это будет от 800 рублей. Полный перечень мест указан на сайте Управления Роспотребнадзора Пермского края.

Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: «Пермский край является эндемичной территорией для данного вида инфекций. В частности, клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз. Кроме того, ещё две инфекции, это ГРАЧ и МАЧ, у которых возбудителями являются боррелии, которые тоже активно переносятся клещами».

Всего в крае открыты и принимают клещей на анализ 14 лабораторий, 3 из них в Перми. С начала апреля с присасыванием клещей в медицинские организации обратились 660 человек, из них 170 детей. 3 образца оказались инфицированы.

Елена Меркурьева, заведующая центром клещевых инфекций ГБУЗ ПК «Пермская краевая инфекционная больница»: «Симптомы первые могут быть неспецифические. Они могут быть на простудную инфекцию похожи. Температура повышается, недомогание, мышечные боли. И в этом случае мы всегда говорим — придите к нам — мы посмотрим. Даже, если я сомневаюсь, я направляю на госпитализацию. Лучше человека пролечить, заведомо превентивно, обследовать, и уже выявить в процессе госпитализации — это либо простудная инфекция, либо это клещевая инфекция».

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