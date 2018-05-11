Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на выходных

В предстоящие выходные, 12 и 13 мая в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков. По данным Башгидрометцентра в субботу днем температура воздуха составит ночью +2,+7, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2.

Из-за заморозков МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение. Днем воздух прогреется до 15−20. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

В воскресенье, 13 мая, характер погоды в республике существенно не изменится, разве что ночью станет чуть теплее. Температура воздуха в темное время суток составит +2,+7, днем 15−20. По данным синоптиков воскресный день также осадков не сулит. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

В Уфе в выходные прогнозируется переменная облачность с прояснениями. По данным Gismeteo в башкирской столице ожидаются сильные порывы ветра: в субботу до 10 метров в секунду, в воскресенье — до 11 метров в секунду. Направление ветра время от времени будет меняться с северо-западного и северного 12 мая, до северо-восточного 13 мая.

Температура воздуха в башкирской столице днем в субботу составит ночью +3, к утру до +8. Днем воздух прогреется до +17, +18. В ночь на воскресенье похолодает до +6, +5. Днем потеплеет до +12, +13.

В субботу, 12 мая, атмосферное давление составит 749−752 мм ртутного столба, относительная влажность утром до 73%, днем 47−49%.