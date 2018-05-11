Сергей Хлопушин назвал самое существенное нарушение в закрытых ТЦ

Источник: Новый Калининград

Отделка полов, дверей и стен горючими материалами, которые не соответствует требованиям пожарной безопасности оказалось самым существенным нарушением, выявленным в ТЦ, которые впоследствии были закрыты. Об этом в пятницу, 11 мая, в ходе пресс-конференции заявил прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин.

«Очень существенное нарушение, которое выявлено в ряде объектов. По тем объектам, по которым мы обратились в суд с ходатайством о приостановлении деятельности и немедленном запрете эксплуатации в виде обеспечительных мер — это отделка полов дверей и стен горючими материалами, которые не соответствуют требованиям безопасности, а степень их защиты не подтверждена» Хлопушин

В целом же, по словам прокурора, нарушения на объектах, где проверялись требования пожарной безопасности, были «однотипными».

Среди основных нарушений Сергей Хлопушин назвал, загромождение эвакуационных проходов, блокировка окон и систем пожаротушения, отсутствие систем противодымной вентиляции. «В ряде объектов было обнаружено полное или частичное отсутствие систем пожаротушения, сигнализации противопожарной. Если даже эти системы были в наличии, то они не работали как положено», — отметил руководитель надзорного ведомства.