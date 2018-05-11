Новый мост через Волгу под Тольятти обойдется в 127 млрд рублей

Мост через Волгу под Тольятти обойдется региону в 127 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил во время брифинга врио министра экономического развития, инвестиций и торговли региона. Строить мост планируют в районе села Климовка с одной стороны и села Подстепки с другой. Выходить он будет на М-5. На строительство уйдет как минимум пять лет. Протяженность моста — почти 4 километра.