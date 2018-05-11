Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем рождения
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Пригожину стыдно за выступление Самойловой на «Евровидении»
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
Черчесов: Кто сказал, что у нас с Дзюбой был конфликт?
Маша Малиновская экстремально похудела
Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Сделать деньги
15:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый мост через Волгу под Тольятти обойдется в 127 млрд рублей

На строительство уйдет 5 лет.

Источник: Reuters

Мост через Волгу под Тольятти обойдется региону в 127 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил во время брифинга врио министра экономического развития, инвестиций и торговли региона. Строить мост планируют в районе села Климовка с одной стороны и села Подстепки с другой. Выходить он будет на М-5. На строительство уйдет как минимум пять лет. Протяженность моста — почти 4 километра.

Отмечается, что мост сможет разгрузить федеральную трассу около Тольятти.

Кроме того, мост может войти в маршрут Европа — Китай. Проезд по мосту могут сделать платным.

Все новости региона
 Бюджет России на 2018 год впервые за 7 лет станет профицитным
Шторм, бушевавший южнее Новой Зеландии, поднял волны невиданной высоты
Российские контрсанкции станут универсальными
В Омске решили законсервировать метро после 26 лет строительства
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь