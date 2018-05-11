Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ быстро отреагировала на конфуз Самойловой на «Евровидении»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Российскому фильму устроили овации за рубежом, аплодируя стоя
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Пригожину стыдно за выступление Самойловой на «Евровидении»
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
10Историческая встреча лидеров двух Корей
16:20 (мск), источник: Newsroom24.ru

Торговый павильон снесут у парка им. 1 мая

Работы по демонтажу незаконной торговой точки проведут до 1 июня.

Торговый павильон у входа в парк им.1 мая в Нижнем Новгороде демонтируют до 1 июня. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, подрядчик произведет демонтаж и перемещение несанкционированной торговой точки, расположенной по адресу: улица Октябрьской революции, у дома № 23. В рамках контракта планируется разборка конструкций торгового павильона, демонтаж кабеля и электросчетчиков, а также разборка покрытий из брусчатки и устройство газона.

Заказчиком закупки является муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода».

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 199,7 тысяч рублей. Источником финансирования является городской бюджет.

Контракт на выполнение работ по демонтажу торгового павильона получило ООО «ФАРБЕ 52», запросивший за свои услуги 179 тысяч рублей.

Все новости региона
 «Лада Приора» протаранила флагштоки на Мызе
Уникальную операцию на позвоночнике провели нижегородские нейрохирурги
Российские контрсанкции станут универсальными
В Омске решили законсервировать метро после 26 лет строительства
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
Почему все больше мужчин не желает иметь детей
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь