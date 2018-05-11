Торговый павильон снесут у парка им. 1 мая

Торговый павильон у входа в парк им.1 мая в Нижнем Новгороде демонтируют до 1 июня. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, подрядчик произведет демонтаж и перемещение несанкционированной торговой точки, расположенной по адресу: улица Октябрьской революции, у дома № 23. В рамках контракта планируется разборка конструкций торгового павильона, демонтаж кабеля и электросчетчиков, а также разборка покрытий из брусчатки и устройство газона.

Заказчиком закупки является муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода».

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 199,7 тысяч рублей. Источником финансирования является городской бюджет.