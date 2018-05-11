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14:34 (мск), источник: РИА Крым

Режиссер рассказал, как можно спасти русский драмтеатр в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Директор и главный режиссер Липецкого гостеатра кукол Олег Пономарев рассказал на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе, как можно добиться открытия Крымского академического русского драматического театра им. Горького, который закрыли из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«С 2005 по 2008 год Липецкий государственный театр кукол, когда рухнул там потолок (велась реконструкция), играл по всей области, по всем площадкам нашего города, а репетировали в буфете. А если тем более вся проблема только в устранении (несоблюдения норм — ред.) пожарной безопасности, — нужно просто приложить усилие, не только требовать от городских и региональных властей: откройте, разрешите, позвольте. Если крымчанам это очень важно, они тоже могут в этом плане помочь. Если нет финансирования, наверное, можно кинуть клич и сказать: «Ребята, надо отремонтировать противопожарную систему. И если каждый крымчанин сдаст по рублю, — думаю, наверное, можно (добиться открытия театра — ред.)», — предположил Пономарев.

По его словам, ему как зрителю обидно, что «по техническим причинам срывается юбилей (писателя Максима Горького, в рамках празднования в мае была запланирована премьера спектакля по пьесе классика “Васса Железнова” — ред.)». «Но как директору мне было бы страшно, что у меня театр не готов (к празднованию юбилея писателя — ред.)», — добавил Пономарев.

Кроме того, он допустил, что, пока здание театра не функционирует, творческий коллектив драмтеатра может представить свои работы на других крымских сценических площадках, «если есть огромное желание показать творчество». «У вас есть площадка музыкального театра, есть Ялтинский (театр имени Чехова — ред.). Театр всегда идет на прорыв… Даже если его пытаются всячески закрыть физически, если театр живой, он всегда найдет возможность показать свое творчество на любой площадке», — заверил режиссер.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по решению суда 20 апреля была приостановлена работа Крымского академического русского драматического театра имени Горького в Симферополе. Причиной стали нарушения требований противопожарной безопасности, которые прокуратура и МЧС выявили в ходе проверки объектов с массовым пребыванием людей. Основными нарушениями стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители.

Юристы драмтеатра подали апелляционную жалобу на запрет пользования помещениями здания. В администрации учреждения заявили, что на закупку техники для оснащения помещений необходимо выделить из бюджета РК около 14 млн рублей.

В то же время министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что приостановку работы театра можно было бы избежать, если бы администрация учреждения закупила противопожарное оборудование раньше. Теперь ей придется в сжатые сроки готовить проектно-сметную документацию, запрашивать необходимые средства в бюджете Республики и закупать новое оборудование.

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