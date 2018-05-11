Дорожники завершили ремонт улицы Краснознаменной в Воронеже
Это второй участок из списка дорог на этот год.
Это второй участок из списка дорог на этот год.
Воронежская мэрия сообщает о завершении ремонтных работ на участке улицы Краснознаменной от Матросова до Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС России.
Эта новость порадует жителей микрорайона, которые раньше сетовали на хронический ремонт на этой улице и в то же время ее разбитое состояние. Надеемся, что нынешняя реставрация позволит забыть об этих неудобствах на несколько лет. Как и обещают подрядчики.
Улица Краснознаменная стала вторым «отработанным» адресом в списке воронежских дорог, ремонт которых намечен на этот год. Несколькими днями ранее дорожники сдали проезд мимо ОблГАИ от улицы Остужева до улицы Димитрова. Осталось еще 98 дорог.