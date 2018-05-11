Дорожники завершили ремонт улицы Краснознаменной в Воронеже

Эта новость порадует жителей микрорайона, которые раньше сетовали на хронический ремонт на этой улице и в то же время ее разбитое состояние. Надеемся, что нынешняя реставрация позволит забыть об этих неудобствах на несколько лет. Как и обещают подрядчики.