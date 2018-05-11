Резкое усиление ветра ожидается в Нижегородской области
Соответствующее предупреждение распространило региональное Управление МЧС РФ.
Соответствующее предупреждение распространило региональное Управление МЧС РФ.
Резкое усиление ветра ожидается в Нижегородской области. Соответствующее предупреждение распространило 11 мая региональное Управление МЧС РФ.
Как отмечается в сообщении со ссылкой на данные нижегородского гидрометцентра, в ближайшие часы местами по области и в Нижнем Новгород ожидается усиление
Сообщается также, что сильный ветер сохранится до конца дня 11 мая и в первой половине ночи.
Возможны обрывы проводов, падение деревьев и слабоукрепленных конструкций.