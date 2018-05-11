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16:23 (мск), источник: Newsroom24.ru

Резкое усиление ветра ожидается в Нижегородской области

Соответствующее предупреждение распространило региональное Управление МЧС РФ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Newsroom24.ru

Резкое усиление ветра ожидается в Нижегородской области. Соответствующее предупреждение распространило 11 мая региональное Управление МЧС РФ.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на данные нижегородского гидрометцентра, в ближайшие часы местами по области и в Нижнем Новгород ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 13−18 метров в секунду.

Сообщается также, что сильный ветер сохранится до конца дня 11 мая и в первой половине ночи.

Возможны обрывы проводов, падение деревьев и слабоукрепленных конструкций.

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